Palmeiras x Flamengo: Onde estão os aposentados da final da Libertadores de 2021?

De olho na grande decisão da Libertadores entre Palmeiras x Flamengo, que acontece neste sábado (29), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Perú, o Lance! conta o que fazem os jogadores aposentados que disputaram a primeira final entre as equipes, em 2021.

Os rivais brasileiros voltam a decidir uma final de Libertadores, desde o tricampeonato conquistado pelo Palmeiras após a vitória por 2 a 1, em Montevidéu, no Uruguai. Com um gol salvador do atacante Deyverson, o Verdão garantiu seu último título continental em cima do Flamengo.

Levando em consideração os titulares do Palmeiras na grande final de 2021, nenhum jogador pendurou as chuteiras até o momento. No entanto, dois nomes importantes daquele elenco atuam em outras áreas. São os casos de Felipe Melo, atual comentarista do Grupo Globo, e do ex-atacante Luiz Adriano, que está trabalhando no ramo empresarial. O goleiro Jaílson anunciou a aposentadoria dos gramados em 2023, mas voltou atrás e atualmente está atuando pelo Bandeirante-SP, aos 44 anos.

No lado rubro-negro, dois defensores históricos seguem representando a equipe nesta final da Libertadores. Bicampeões como jogadores, Filipe Luís, hoje treinador do Flamengo, e Rodrigo Caio, atual auxiliar técnico, buscam o terceiro título continental pela equipe carioca. Além deles, o goleiro Diego Alves e o meia Diego Ribas também disputaram a final de 2021 e atualmente fazem participações como comentaristas esportivo.

Neste sábado (29), Flamengo e Palmeiras definem qual será a primeira equipe brasileira a se tornar tetracampeã da Libertadores. Em clima de "revanche", os rivais definem seu futuro na competição às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Perú.

Flamengo e Palmeiras se preparam para a final da Libertadores

Para prestigiar a festa da torcida rubro-negra, o Flamengo optou por retornar ao Rio após a partida contra o Atlético-MG, que pode concretizar o título brasileiro. Para isso, o Fla precisa vencer o Galo e torcer por uma derrota do Palmeiras diante do Grêmio.

O Flamengo finalizará a preparação para a final da Libertadores em Lima. O técnico Filipe Luís comandará dois treinos no CT da seleção peruana (La Videna). Na quinta-feira, a atividade será à tarde. Já na sexta, o confronto será de manhã.

Na quarta-feira (26), o Palmeias segue diretamente para Lima, onde finalizará a preparação para enfrentar o Flamengo na busca pelo tetracampeonato da Libertadores. Após a decisão, ainda restam dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro, em Belo Horizonte e Fortaleza, respectivamente.

Atualmente, o Palmeiras soma 70 pontos, quatro atrás do líder Flamengo, com apenas três partidas restantes na competição. Em caso de derrota diante do Grêmio, o clube poderá desembarcar no Peru já sem chances de conquistar o título nacional.

