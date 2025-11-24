O Palmeiras encara uma sequência de viagens antes do término da temporada, na qual mantém vivo o sonho dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Antes de seguir para Lima, onde enfrenta o Flamengo na decisão continental, a equipe comandada por Abel Ferreira visita o Grêmio nesta terça-feira (25).

O elenco do Palmeiras treinou nesta manhã e, na parte da tarde, inicia o trajeto rumo a Porto Alegre. Após o confronto contra o Grêmio, segue em direção à capital peruana, já que precisa chegar ao local da decisão com três dias de antecedência, conforme determina o regulamento da Conmebol.

Para encarar a maratona decisiva, a diretoria e a comissão técnica montaram uma logística diferenciada, desde o planejamento de viagens até a definição dos locais de treinamento. A informação foi revelada pelo atacante Vitor Roque, vice-artilheiro da equipe no ano com 20 gols.

- É o jogo mais importante do ano para a gente e, claro, é uma preparação diferente, é uma concentração diferente, é um foco diferente. Estamos trabalhando muito já pensando no jogo de sábado - disse Vitor Roque, em entrevista ao canal oficial do clube.

Torcida do Palmeiras faz festa para os jogadores em despedida antes da final da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Agenda do Palmeiras

O elenco do Palmeiras viaja na tarde desta segunda-feira (24) para Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio na primeira das quatro partidas longe do Allianz Parque. As equipes duelam a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio tricolor.

No dia seguinte, quarta-feira (26), o elenco segue diretamente para Lima, onde finalizará a preparação para enfrentar o Flamengo na busca pelo tetracampeonato da Libertadores. Após a decisão, ainda restam dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro, em Belo Horizonte e Fortaleza, respectivamente.

Atualmente, o Palmeiras soma 70 pontos, quatro atrás do líder Flamengo, com apenas três partidas restantes na competição. Em caso de derrota diante do Grêmio, o clube poderá desembarcar no Peru já sem chances de conquistar o título nacional.