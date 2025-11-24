menu hamburguer
Corrida por títulos e 'preparação diferente': veja programação do Palmeiras para a Libertadores

Alviverde encara sequência de quatro partidas longe do Allianz em busca das taças do Brasileirão e da Libertadores

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 24/11/2025
17:22
O Palmeiras encara uma sequência de viagens antes do término da temporada, na qual mantém vivo o sonho dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Antes de seguir para Lima, onde enfrenta o Flamengo na decisão continental, a equipe comandada por Abel Ferreira visita o Grêmio nesta terça-feira (25).

O elenco do Palmeiras treinou nesta manhã e, na parte da tarde, inicia o trajeto rumo a Porto Alegre. Após o confronto contra o Grêmio, segue em direção à capital peruana, já que precisa chegar ao local da decisão com três dias de antecedência, conforme determina o regulamento da Conmebol.

Para encarar a maratona decisiva, a diretoria e a comissão técnica montaram uma logística diferenciada, desde o planejamento de viagens até a definição dos locais de treinamento. A informação foi revelada pelo atacante Vitor Roque, vice-artilheiro da equipe no ano com 20 gols.

- É o jogo mais importante do ano para a gente e, claro, é uma preparação diferente, é uma concentração diferente, é um foco diferente. Estamos trabalhando muito já pensando no jogo de sábado - disse Vitor Roque, em entrevista ao canal oficial do clube.

Torcida do Palmeiras faz festa para os jogadores em treinamento na Academia de Futebol
Torcida do Palmeiras faz festa para os jogadores em despedida antes da final da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Agenda do Palmeiras

O elenco do Palmeiras viaja na tarde desta segunda-feira (24) para Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio na primeira das quatro partidas longe do Allianz Parque. As equipes duelam a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio tricolor.

No dia seguinte, quarta-feira (26), o elenco segue diretamente para Lima, onde finalizará a preparação para enfrentar o Flamengo na busca pelo tetracampeonato da Libertadores. Após a decisão, ainda restam dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro, em Belo Horizonte e Fortaleza, respectivamente.

Atualmente, o Palmeiras soma 70 pontos, quatro atrás do líder Flamengo, com apenas três partidas restantes na competição. Em caso de derrota diante do Grêmio, o clube poderá desembarcar no Peru já sem chances de conquistar o título nacional.

