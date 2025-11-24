O tropeço do Palmeiras, aliado à vitória do Flamengo, deixou bem mais difícil a missão alviverde de ser campeão brasileiro em 2025. Após o empate contra o Fluminense, o treinador "jogou a toalha" do Brasileirão e direcionou o foco para a final da Libertadores. Nas redes sociais, internautas se dividiram sobre a frase polêmica.

Teria essa declaração sido uma estratégia mental do treinador português? Confira as opiniões!

Flamengo se distancia do Palmeiras, e Abel Ferreira "joga a toalha"

O Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0 no Maracanã na noite deste sábado (22), abrindo larga vantagem para o Palmeiras, deixando a equipe carioca com "uma mão na taça". Agora, o time carioca pode conquistar o título do Campeonato Brasileiro já na 36ª rodada.

O título do Campeonato Brasileiro escorregou das mãos do Palmeiras e fala do técnico Abel Ferreira em relação à competição, mostra que o time já está convencido disso.

– Não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este Campeonato Brasileiro – afirmou Abel Ferreira, em entrevista coletiva após tropeço do Palmeiras.

Fla pode ser campeão já na 36ª rodada

Caso o Flamengo vença o Atlético-MG, na Arena MRV, e o Palmeiras perca para o Grêmio, na Arena do Grêmio, o time carioca ficará com a taça. Afinal, abrirá sete pontos de vantagem, tendo apenas duas rodadas restantes (seis pontos a serem disputados). ➡️Clique aqui para conferir outros cenários

