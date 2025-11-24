Jornalista analisa decisão de Abel Ferreira no Brasileirão: 'Bomba'

O técnico Abel Ferreira irá poupar jogadores para o próximo compromisso do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A decisão visa a preparação para a final da Copa Libertadores. Diante desse cenário, o jornalista Sérgio Xavier Filho se mostrou surpreso com a postura do clube paulista.

Nesta segunda-feira (24), o Alviverde deixou 11 atletas em São Paulo para realizar uma preparação física especial antes da decisão da Copa Libertadores contra o Flamengo, no próximo sábado (29), em Lima. Com isso, o grupo não disputará a partida contra o Grêmio, nesta terça-feira (25), pelo Campeonato Brasileiro.

Durante a programação dos canais Sportv, o comunicador Sérgio Xavier Filho analisou a decisão do técnico português. Para ele, a decisão confirma que o Palmeiras abriu mão de disputar o Brasileirão. A equipe se encontra a quatro pontos atrás do Flamengo, atual líder, faltando três rodadas.

— Quando Abel faz a frase do "largamos", todo mundo pensou que ele estava sendo estrategista. Estava tentando motivar, ou até mesmo enganar o adversário. Parecia que era isso, mas não é. Ele foi muito sincero ali. E isso, mostra o tamanho dele para o Palmeiras, outro técnico qualquer, a diretoria diria "você não pode fazer isso" — iniciou o jornalista, antes de completar.

— Não tem estratégia nenhuma. Ele simplesmente tirou o time titular dele e jogou para o Sábado. Exemplos, o Vitor Roque e o Allan, que fazem muita diferença e poderiam estar minimamente no banco, e são garotos, não tem questão de desgaste. Eles não vão nem viajar. O Palmeiras realmente largou o Campeonato Brasileiro. Isso para mim é uma bomba — concluiu.

Quem o Palmeiras irá poupar?

O grupo que permanece no CT é formado por: Carlos Miguel (goleiro); Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs (zagueiros); Joaquín Piquerez e Khellven (laterais); Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan (meias); Flaco López e Vitor Roque (atacantes).

A ausência de um time completo indica a provável escalação que deve ir a campo diante do Flamengo na corrida pelo tetracampeonato continental. Neste cenário, Bruno Fuchs venceria a concorrência de Aníbal Moreno e Emiliano Martínez e atuaria de forma improvisada como primeiro volante, função que já exerceu em outras oportunidades.

A expectativa é que o grupo viaje amanhã ao Sul do país para se juntar ao restante do elenco, uma vez que o Palmeiras embarca para Lima no dia 26 de novembro. A informação da lista de atletas foi divulgada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pela reportagem do Lance!.