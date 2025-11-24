O Palmeiras deixou 11 atletas em São Paulo para realizar uma preparação física especial na Academia de Futebol antes da decisão da Copa Libertadores contra o Flamengo, no próximo sábado (29), em Lima. Com isso, o grupo não disputará a partida contra o Grêmio, nesta terça-feira (25), pelo Campeonato Brasileiro.

O grupo que permanece no CT é formado por: Carlos Miguel (goleiro); Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs (zagueiros); Joaquín Piquerez e Khellven (laterais); Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan (meias); Flaco López e Vitor Roque (atacantes).

A ausência de um time completo indica a provável escalação que deve ir a campo diante do Flamengo na corrida pelo tetracampeonato continental. Neste cenário, Bruno Fuchs venceria a concorrência de Aníbal Moreno e Emiliano Martínez e atuaria de forma improvisada como primeiro volante, função que já exerceu em outras oportunidades.

A expectativa é que o grupo viaje amanhã ao Sul do país para se juntar ao restante do elenco, uma vez que o Palmeiras embarca para Lima no dia 26 de novembro.

A informação da lista de atletas foi divulgada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pela reportagem do Lance!.

Vitor Roque é um dos 11 jogadores do Palmeiras que permaneceram em São Paulo visando preparação para a final da Libertadores contra o Flamengo (Foto: Adriana Spaccasassi Bianchi/Mochila Press/Gazeta Press)

Provável Palmeiras para final contra o Flamengo

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan e Raphael Veiga; Flaco López e Vitor Roque.

Com o empate sem gols diante do Fluminense no Allianz Parque, o Palmeiras viu o Flamengo abrir quatro pontos de vantagem na liderança, com três partidas restantes para o término da competição. A reta final do Verdão conta com três jogos fora de casa, contra Grêmio (antes da final da Libertadores), Atlético-MG e Ceará.