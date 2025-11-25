Flamengo pode ser campeão brasileiro nesta terça-feira; entenda o cenário

O Flamengo pode conquistar o título do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (25), quando encara o Atlético-MG pela 36ª rodada da competição. Em jogo que antecede a decisão da Libertadores contra o Palmeiras, o time carioca pode, com uma combinação de resultados, levar a sua nona taça do torneio para a Gávea.

continua após a publicidade

Na última rodada, o time de Filipe Luís venceu o RB Bragantino por 3 a 0, com gols de Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique. Com o resultado, abriu quatro pontos de vantagem sobre o Palmeiras na classificação (74 a 70). Ou seja: caso vença o Atlético-MG pelo Brasileirão nesta terça, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e o Palmeiras perca para o Grêmio na Arena do Grêmio o time carioca ficará com a taça. Afinal, abrirá sete pontos de vantagem, tendo apenas duas rodadas restantes (seis pontos a serem disputados).

Jogadores do Flamengo em jogo do Brasileirão (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press)

E em caso de empate do Palmeiras e vitória do Flamengo no Brasileirão?

Mesmo que o Flamengo vença o Atlético-MG, mas o Palmeiras fique no empate com o Grêmio, a conquista rubro-negra não estará garantida. Afinal, as equipes ainda poderão empatar em pontos e até mesmo em número de vitórias. E aí, o próximo critério de desempate é o saldo de gols.

continua após a publicidade

Sim, é verdade que, atualmente, o time de Filipe Luís tem uma grande vantagem no saldo de gols em comparação com o Verdão. Atualmente, o Flamengo conta com um saldo superior ao do Palmeiras no Brasileirão (50 a 29).

Ou seja, caso esse cenário aconteceça, o Fla será "virtualmente" o campeão, mas precisará de outros resultados para, matematicamente, receber esse status.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Quantos títulos do Brasileirão o Flamengo tem?

O Flamengo conquistou o seu primeiro título brasileiro em 1980, quando bateu o Atlético-MG na decisão. O último título do torneio foi em 2020, já na era dos pontos corridos.

O Rubro-Negro conquistou os títulos nos anos: 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.