STJD publica decisão sobre julgamento de Gómez por fala em Palmeiras x Flamengo

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu por unanimidade, em decisão publicada nesta segunda-feira (24), o zagueiro Gustavo Gómez após falas direcionadas ao árbitro Wilton Pereira Sampaio na derrota do Palmeiras para o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

+ Palmeiras inicia maratona de viagens e mira final da Libertadores contra o Flamengo

Ao término do confronto realizado no Rio de Janeiro, Gustavo Gómez afirmou em entrevista que Wilton Pereira Sampaio é um dos árbitros "mais soberbos do futebol mundial" e que ele "teria alguma coisa contra o Palmeiras". Rivais diretos na corrida pelo título do Brasileirão, os cariocas têm quatro pontos de vantagem na tabela de classificação, com apenas três jogos restantes para o término da competição.

Gustavo Gómez foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que, entre outros detalhes, punição àqueles que "assumem conduta contrária à ética desportiva".

continua após a publicidade

Liberado, o capitão alviverde estará à disposição de Abel Ferreira para atuar nas rodadas finais do Brasileirão, em que o clube enfrenta Grêmio, Atlético-MG e Ceará, todos longe do Allianz Parque.

Gutavo Gomez em campo pelo Palmeiras, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/ Agif/Gazeta Press)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Piquerez e João Martins estão liberados para defender o Palmeiras

Expulso após o apito final do jogo entre o Palmeiras e o Flamengo, Joaquín Piquerez já cumpriu a suspensão automática de uma partida e está liberado para atuar nos três jogos restantes.

continua após a publicidade

O auxiliar João Martins, por sua vez, recebeu um jogo de suspensão, que também já foi cumprido em compromissos anteriores do clube na competição.

Calendário do Palmeiras em 2025