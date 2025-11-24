Ex-médico do Flamengo revela segredo para sucesso de Arrascaeta em 2025

Durante uma entrevista ao "Charla Podcast", José Luiz Runco, ex-chefe do departamento médico do Flamengo, revelou o principal motivo para o excelente momento de Arrascaeta na temporada. Segundo ele, a dedicação total do uruguaio na recuperação da cirurgia no joelho, foi fundamental para a evolução do camisa 10.

No final da última temporada, Arrascaeta realizou uma artroscopia no joelho direito após anos se queixando de dor na região. Desde sua recuperação, o camisa 10 acumula 58 jogos, 23 gols, 16 assistências e mais de 4.100 minutos em campo, números que superam todos os seus anos anteriores com a camisa rubro-negra.

Na visão do Dr. Runco, Arrascaeta é um jogador regrado, que cumpre suas atividades dentro e fora de campo. Diante disso, o meia conseguiu se condicionar e aumentar seu desempenho nesta temporada.

- Ele fez uma cirurgia no final do ano passado e no início desse ano ele se preparou bem, dedicou-se ao trabalho, também teve o acompanhamento das pessoas que o ajudam. É um jogador regrado, que cumpre rigorosamente as suas atividades. Com isso, ele se condicionou bem e a resposta ele está dando dentro de campo, conseguindo desenvolver o futebol dele - disse, antes de completar.

- Ele tinha uma lesão no joelho, que chegaram a uma conclusão de que não valia a pena operar naquele momento. Aí você tentava remediar e houve um desequilíbrio, a partir do momento que ele recuperou a biomecânica ele começou a se desenvolver melhor - comentou José Luiz Runco.

Arrascaeta vive temporada histórica e decisiva pelo Flamengo

Texto por: Márcio Iannacca

Giorgian De Arrascaeta voltou a assumir o papel de protagonista na vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Em uma noite em que o time enfrentou dificuldades para furar a marcação adversária, o meia uruguaio tratou de chamar a responsabilidade. Fez o primeiro gol, abriu o caminho para o resultado e, ainda no segundo tempo, serviu Bruno Henrique com precisão para o terceiro. Após balançar a rede, deixou clara a mensagem para a torcida, em um gesto simbólico de liderança: "Eu estou aqui!!!". A frase traduziu o momento de um jogador que, mais uma vez, se coloca como referência técnica e emocional do elenco.

A impressão passada a cada toque na bola reforça a importância do uruguaio para o Flamengo em 2025. A sensação é sempre a mesma: dos seus pés pode nascer, a qualquer instante, a jogada capaz de colocar o time em vantagem. E isso não é só percepção — é rotina. Na Data Fifa, mesmo na derrota do Uruguai por 5 a 1 para os Estados Unidos, marcou um golaço de bicicleta e foi o destaque da seleção.

O desempenho também se reflete no Brasileirão. Arrascaeta é hoje vice-artilheiro da competição, com 18 gols, apenas um atrás de Kaio Jorge, do Cruzeiro. Essa evolução ofensiva, somada à habitual qualidade na construção das jogadas, faz dele um jogador ainda mais completo. Em campo, combina leitura de jogo, passe vertical, inteligência para ocupar espaços e frieza na hora da decisão. A liderança, antes mais discreta, aparece agora de maneira explícita — seja na comunicação com os companheiros, na calma para controlar o ritmo do time ou na postura em momentos de pressão.