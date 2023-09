Moura comparou a primeira conquista a um título do Campeonato Brasileiro: "Obrigado Deus por me permitir e agraciar, o tanto que eu queria ter um título! Veio o BT 10. E o tanto que me dedico e me esforço por esse esporte que tanto amo! O Beach Tennis. Não importa ser um BT 10, pra mim vale igual ao título do Brasileirão de futebol, porque nesse esporte sou um “juvenil”. Daniel Maia você é o rei do BT 10, obrigado por aceitar o convite, me carregar com sua calma e humildade, qualidade de grandes campeões ! Vamos por mais Hulk Magrelo !!