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Neto dispara após derrota do Corinthians no Brasileirão: 'O pior da história'

Timão chegou a sete derrotas consecutivas

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
07/10/2026 22:22
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Craque Neto durante o programa apito final na segunda-feira (10)
Craque Neto se pronunciou após derrota do Corinthians (Foto: Reprodução)

Após a derrota do Corinthians para o Internacional nesta quarta-feira (7), Craque Neto pronunciou-se nas redes sociais para criticar a diretoria do Timão, além do atacante Memphis Depay, do meia Garro e do técnico Fernando Diniz.

➡️Veja os gols da vitória do Internacional sobre o Corinthians no Brasileirão

De acordo com o ex-jogador e apresentador, Diniz é o pior treinador da história do clube e o desempenho da equipe em campo dá "vontade de chorar".

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— Parabéns aí para você, Osmar Stábile. Para você, Marcelo Paz. Para você, Memphis. Para você, Gustavo Henrique. E para você, Garro. Que, por sinal, Garro, você é o pior jogador do Corinthians. Você arrebentou com o Corinthians hoje. Memphis, você perdeu dois gols que eram uma teta para fazer. Olha o que esse cara fez dentro do campo. Foi substituído com cãibra. Aí, se vocês acham que dá para não cair, vocês podem botar as barbas de molho. Porque, com Fernando Diniz, o Corinthians cai para a segunda divisão, o que dói o coração da gente como corintiano — iniciou Neto.

— Mas esse cara é o pior treinador da história do Corinthians. O que ele faz pelo Corinthians dá dó, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Time desorganizado, um time ridículo. E ainda vocês queriam e ficaram com a permanência desse cara? Vamos ver o que vai acontecer. E mais: o Garro forçou o terceiro cartão amarelo. Numa jogada no meio-campo, tomou o terceiro amarelo. Olha só o que vocês estão fazendo com o Corinthians. Mas desculpa aí, hein. Pessoal da mídia social... e aí? Vocês não vão falar nada do Memphis? Vocês acham que está tudo bem? Tá bom — completou.

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Memphis Depay cabisbaixo em Internacional x Corinthians
Corinthians perdeu para o Internacional (Foto: Max Peixoto/DiaEsportivo/Folhapress)

Como foi o jogo?

Gol relâmpago do Inter

O Internacional começou a partida em ritmo intenso e abriu o placar com um gol relâmpago. Aos 43 segundos, o Colorado venceu uma disputa no meio-campo, Alan Patrick deu um belo passe para Vitinho, que finalizou com força para o fundo das redes. Com o passar do tempo, o Corinthians cresceu no confronto, passou a se arriscar mais no ataque e criou boas oportunidades de empate. Matheus Bidu acertou a rede pelo lado de fora, enquanto Matheuzinho e Yuri Alberto também levaram perigo, mas pararam na trave. Apesar do início desfavorável, o Timão terminou a primeira etapa superior ao adversário.

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Segundo tempo agitado

O Corinthians voltou para o segundo tempo com a mesma pegada do primeiro, mas com uma pitada de falta de sorte. Aos 13 minutos, após cruzamento para a área, Memphis desviou e, embaixo do gol, mandou a bola na trave. Em outro lance semelhante, Kaio César fez jogada individual e cruzou para o holandês, que finalizou para fora. Kaio César, inclusive, foi bastante acionado durante a segunda etapa e teve duas chances de marcar, mas parou em Anthoni. O Inter, no entanto, aproveitou um erro de Rodrigo Garro para recuperar a bola, tocar para Alan Patrick e ampliar o placar. Minutos depois, após cruzamento de Vitinho, André mandou para o gol e recolocou o Timão no jogo, mas não suficiente para evitar a derrota.

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