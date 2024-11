Neto compara atacante do Corinthians com Gabigol: ‘Quem é melhor hoje?’

Craque Neto enalteceu temporada de Yuri Alberto pelo Corinthians (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 07:45 • Rio de Janeiro

O ex-jogador Neto enalteceu a partida do atacante Yuri Alberto, do Corinthians, no triunfo da equipe paulista contra o Vitória, por 2 a 1, no último sábado (9), no Barradão, pela 33ª rodada do Brasileiro. O camisa 9 do alvinegro foi responsável por marcar o primeiro gol da equipe no confronto.

➡️Ramón Díaz destaca trio ofensivo do Corinthians: ‘Muita qualidade’

➡️Hugo Souza reflete sobre falha e enaltece recuperação do Corinthians

Durante a transmissão da partida na Rádio Craque Neto, o atual comentarista afirmou que Yuri Alberto é o melhor atacante brasileiro em atividade. Ao listar os melhores da posição, ele coloca o atleta do Corinthians na frente de Savinho, do Manchester City, mas hesita ao listá-lo na frente de Rodrygo, do Real Madrid e de Gabigol, do Flamengo.

- Hoje o Yuri Alberto é muito melhor que todos os atacantes do futebol brasileiro. O Savinho é melhor que ele? Rodrygo machucou infelizmente. Quem é melhor que ele hoje? Talvez o Gabigol… se tem um cara que merece ser convocado para a Seleção Brasileira, é o Yuri Alberto - disse o ex-jogador.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linha

Temporada de Yuri Alberto no Corinthians

Neste ano, Yuri Alberto tem sido um dos destaques da equipe do técnico Ramón Díaz. Na temporada, foram 53 jogos disputados, onde marcou 26 vezes e deu 6 assistências para companheiros de time. Após o gol marcado contra o Vitória, ele alcançou a marca de 23 gols no Brasileirão e encurtou a diferença para o atual artilheiro Pedro, do Flamengo, com 30. Ainda faltam cinco rodadas para o fim da competição.