Ramón Díaz destaca trio ofensivo do Corinthians: ‘Muita qualidade’

O {Corinthians} venceu o Vitória por 2 a 1, em Salvador, e subiu para a décima posição no Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto e Memphis Depay fizeram os gols do triunfo alvinegro. Rodrigo Garro foi responsável pelas assistências na partida.

Após o confronto, Ramón Díaz valorizou o entrosamento dos jogadores e falou sobre a adaptação do trio, mesmo com pouco tempo junto no Timão.

- São jogadores de muita qualidade e jogadores assim se adaptam muito fácil. Yuri passa por um grande momento, Memphis ajuda Garro mais atrás - falou o treinador.

Destaques do Corinthians

Yuri Alberto marcou seis gols nos últimos cinco jogos e Memphis balançou as redes três vezes nas últimas quatro partidas. A dupla de ataque é responsável pela maior parte dos gols do Corinthians na sequência de quatro vitórias seguidas na competição nacional, um feito que não conseguia alcançar desde 2020.

Rodrigo Garro também um dos destaques do Timão nas últimas partidas. O argentino de 26 anos marcou um gol e deu três assistências nos últimos dois jogos. O meia se recuperou após ser criticado pela Fiel após a eliminação do Corinthians contra o Racing, na Copa Sul-Americana. Na ocasião, o jogador perdeu uma oportunidade clara na derrota por 2 a 1, no duelo de volta da semifinal.

Ramón Díaz destacou a qualidade do trio. O treinador argentino revelou a forma que pretende montar o Corinthians com os atletas, dando mais liberdade para Yuri Alberto.

- Eles têm uma qualidade de jogo enorme, é muito fácil dar liberdade para eles, queremos o Yuri mais profundo para dar liberdade. Está dando certo - finalizou o técnico do clube alvinegro.

Yuri Alberto é um dos destaques do Corinthians neste Brasileirão (Foto: Rodrigo Coca/ Ag.Corinthians)

Próximo Jogo

Com a vitória, o Corinthians subiu para a décima colocação no Campeonato Brasileiro e abriu sete pontos de vantagem para o Athletico Paranaense, primeiro clube na zona de rebaixamento. O Timão só volta a entrar em campo no dia 20 de novembro, às 11h (de Brasília), contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena.