Hugo Souza foi um dos grandes personagens no triunfo do Corinthians contra o Vitória por 2 a 1, neste sábado (9), em Salvador. O gol do time baiano saiu após uma falha do goleiro, que errou ao tentar um passe dentro da grande área do clube alvinegro. Entretanto, foi decisivo no segundo tempo e defendeu um chute à queima-roupa de Gustavo Silva, atacante adversário.

continua após a publicidade

➡️Ramón Díaz revela o objetivo do Corinthians na reta final do Brasileirão

Logo no começo do primeiro tempo, Félix Torres recuou uma bola para Hugo Souza. O goleiro dominou e tentou fazer um passe para Gustavo Henrique, mas foi fraco, e a bola ficou na pequena área defensiva do Timão. Alerrando quase não teve trabalho e apenas empurrou para as redes.

Em entrevista na zona mista, após a partida, Hugo Souza lamentou o erro e explicou o que aconteceu no lance.

- Naquele lance, quando eu domino, a bola gira e volta para dentro do meu pé, quando vou dar o passe minha trava prende no chão e aí aconteceu. Faz parte, temos que seguir no jogo. Fico feliz por conseguir me reerguer e nós conseguirmos a vitória - disse o goleiro.

continua após a publicidade

No segundo tempo, o goleiro fez uma boa defesa em chute de Gustavo Mosquito. O atacante do Vitória recebeu passe na pequena área e finalizou de primeira para defesa de Hugo Souza. Após o triunfo, o jogador falou sobre as situações que viveu na partida:

- Isso faz parte do futebol, temos que entender que estamos sujeitos a erros, estamos lá dentro para nosso melhor, eu vou tentar dar o meu melhor sempre, hoje teve um lance que fui infeliz, falhei, vou falhar outras vezes, isso é normal, mas vou dar o meu melhor para ajudar e espero que tenham mais acertos do que falhas.

continua após a publicidade

Hugo Souza foi um dos principais personagens da vitória do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/ Ag./Corinthians)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Próximo jogo

Com a vitória, o Corinthians subiu para a décima colocação no Campeonato Brasileiro e abriu sete pontos de vantagem para o Athletico Paranaense, primeiro clube na zona de rebaixamento. O Timão só volta a entrar em campo no dia 20 de novembro, às 11h (de Brasília), contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena.