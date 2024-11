Neto crava resultados de Botafogo e Palmeiras até o fim do Brasileirão; veja

Neto projetou duelos de Botafogo e Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 05:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Assim como em 2023, Botafogo e Palmeiras são os dois principais clubes na briga pelo título do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Apresentador do programa "Donos da Bola", o ex-jogador Neto projetou os resultados dos jogos das duas equipes até o fim da competição.

Para Neto, o Botafogo será o campeão do Brasileirão. O apresentador debateu o assunto com os comentaristas Velloso, Souza e Sálvio Spínola, que também projetaram o título do Alvinegro. O time carioca está na primeira posição, com 67 pontos, seis a mais que a equipe paulista.

Nesta sexta-feira (7), o Palmeiras encara o Grêmio, no Allianz Parque. O Botafogo pega o Cuiabá, no sábado (7), no Nilton Santos. Craque Neto projetou oito pontos para o Alviverde até o fim do Brasileirão. Já para o Alvinegro, o ex-jogador cravou 11 pontos.

O Fortaleza vem logo atrás do Palmeiras, com 60 pontos. Flamengo (58), Internacional (56) e São Paulo (54) fecham o G-6 do Brasileirão.

Veja os palpites de Neto:

Palmeiras x Grêmio - Empate

Bahia x Palmeiras - Bahia

Atlético-GO x Palmeiras - Palmeiras

Palmeiras x Botafogo - Empate

Cruzeiro x Palmeiras - Cruzeiro

Palmeiras x Fluminense - Palmeiras

Botafogo x Cuiabá - Botafogo

Atlético-MG x Botafogo - Empate

Botafogo x Vitória - Botafogo

Palmeiras x Botafogo - Empate

Internacional x Botafogo - Internacional

Botafogo x São Paulo - Botafogo

Botafogo x Palmeiras antes da final

Palmeiras e Botafogo têm confronto direto na 36ª rodada caso o título do Brasileirão ainda esteja em disputa. A partida ocorre no dia 26 de novembro, quatro dias antes da final da Libertadores entre o Alvinegro e o Atlético-MG, no Monumental de Nuñez.