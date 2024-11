Neste sábado (9), Corinthians venceu o Vitória por 2 a 1, no Barradão, em Salvador. Alerrando abriu o placar para o clube baiano, após falha de Hugo Souza, mas o Timão conseguiu virar o placar com gols de Yuri Alberto e Memphis.

As equipes iniciaram o jogo empatadas no número de pontos. Com o triunfo, o Corinthians chegou ao décimo lugar no Campeonato Brasileiro e entrou na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Foi a quarta vitória seguida do clube na competição nacional, feito que não alcançava desde 2020.

Como foi a partida?

Logo no começo do jogo, Hugo Souza cometeu um erro que complicou o Corinthians. Aos oito minutos, o goleiro recebeu um recuo dentro da área, tentou passar para Gustavo Henrique, mas a bola ficou parada em frente ao gol para Alerrandro apenas empurrar para as redes.

O Timão respondeu aos 23 minutos. Memphis criou boa jogada e passou para Garro lançar Yuri Alberto na área. O atacante finalizou na saída do goleiro Lucas Arcanjo e empatou o placar no Barradão. Foi o décimo gol do camisa 9 do Corinthians no Campeonato Brasileiro.

Aos 42 minutos, o Timão ficou perto de virar o placar. Memphis Depay arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga e sobrou para Yuri Alberto. O atacante finalizou e Lucas Arcanjo fez boa defesa. A primeira etapa terminou empatada.

O Vitória teve a primeira chance clara da etapa final. Aos cinco minutos, Gustavo Mosquito recebeu um passe na pequena área, chutou rasteiro e Hugo Souza fez ótima defesa no reflexo. Vilão no primeiro tempo, o goleiro salvou o Timão.

Com 19 minutos rodados no cronômetro, o Corinthians criou uma boa oportunidade. Fagner fez boa jogada na lateral, avançou à linha de fundo e cruzou rasteiro para a área. Garro dominou na marca de pênalti, mas chutou para fora.

Cinco minutos depois, o Corinthians chegou ao seu gol. Rodrigo Garro deu uma bela assistência para Memphis, que invadiu a área e chutou na saída de Lucas Arcanjo. A partida terminou com o triunfo do clube alvinegro.

Memphis marcou o segundo gol do Corinthians na partida contra o Vitória (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

O que vem por aí?

Com a Data Fifa, o Timão ficará 11 dias sem jogar. O Corinthians volta a entrar em campo no dia 20 de novembro, em duelo contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena, às 11h (de Brasília). No mesmo dia, o Vitória encara o Criciúma, às 16h30 (de Brasília), em Santa Catarina.

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 2 CORINTHIANS

33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024

📆 Data e horário: sábado, 9 de novembro de 2024, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA)

🥅 Gol: Alerrandro (8'/1ºT), Yuri Alberto (23'/1ºT) e Memphis Depay (24'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Martínez (Corinthians); Fagner (Corinthians); Luan (Vitória); Carlos Eduardo (Vitória); Everaldo (Vitória) e Cácerez (Vitória)

ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Raúl Caceres, Edu, Wagner Leonardo e Willean Lepo (PK); Luan (Janderson), Filipe Machado, Matheuzinho e Carlos Eduardo; Gustavo Mosquito (Zé Hugo) e Alerrandro

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Fagner, Gustavo Henrique, Félix Torres e Matheus Bidu; Raniele (Alex Santana), José Martínez (Breno Bidon), Carrillo (Igor Coronado) e Rodrigo Garro; Yuri Alberto (Romero) e Memphis Depay (Tales Magno)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corres (FIFA- RJ) e Luiz Cláudio Regazzone (RJ)

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (RJ)