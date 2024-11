Neto detona modelo de jogo do Corinthians após falha de Hugo Souza: ‘Ridículo’

Craque Neto reclamou de falha de Hugo Souza na partida contra o Vitória (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 17:05 • Rio de Janeiro

O Corinthians saiu atrás do placar na partida contra o Vitória, deste sábado, no Barradão. Após falha surpreendente do goleiro Hugo na saída de bola, Alerrandro abriu o placar para a equipe rubro-negra aos nove minutos do primeiro tempo. O fato gerou revolta do ex-jogador do clube paulista Neto.

Durante a transmissão do confronto pela Rádio Craque Neto, o atual comentarista detonou o modelo de jogo da equipe de Ramón Díaz. O ex-jogador classificou como ridículo o fato do futebol moderno exigir dos goleiros o passe. Neto ainda declarou estar na torcida para o Corinthians dar a volta por cima na partida para Hugo Souza não ser crucificado.

- Futebol ridículo que é praticado hoje. Com toque de bola de goleiro, como se ele precisasse jogar. Eu acho ridículo todos (os técnicos) que fazem isso. Foi um erro gravíssimo dele (Hugo Souza). Vamos ver se o time volta a jogar para que o Hugo não seja crucificado. Porque assim, não pode ter essa moleza, de goleira querer tocar a bola dentro da área. Pra que fazer isso?! - reclamou o ex-jogador.

Falha de Hugo Souza

A equipe paulista saia com a bola da pequena área com o goleiro Hugo. Para manter a posse de bola, o goleiro evitou o chutão e tendou acertar um passe curto para a linha de zagueiros. Contudo, pressionado pelos atacantes adversários, o arqueiro acabou acertando o chão no momento do gesto. Com a falha, o atacante Alerrandro ficou liver para marcar para o Vitória.

Apesar de ter saído na frente do placar, a equipe rubro-negra não conseguiu se manter na liderança por muito tempo. Ainda no primeiro tempo, aos 25 minutos, Yuri Alberto deixou tudo igual no Barradão. A vitória é muito importante para as duas equipes no confronto. Ambas busca se afastar da zona de rebaixamento. Até o momento da publicação desta matéria, o confronto segue empatado em 1 a 1.