Gabigol dá camisa do Flamengo para Craque Neto, que alfineta Tite; veja

Gabigol deu camisa do Flamengo de presente para Neto, que criticou Tite (Foto: AGIF/Reprodução/Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 20:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Entusiasta do futebol de Gabigol, o ex-jogador Neto ganhou uma camisa do Flamengo de presente do atacante. No vídeo publicado nas redes sociais, o apresentador mostra o uniforme rubro-negro autografado pelo jogador e aproveita para citar Tite, ex-técnico da equipe.

➡️ Neto dispara contra Tite após gols de Gabigol: ‘O que você fez não se faz’

- Tem pessoas na vida da gente que a gente ama e a gente não tem relação. Eu conheço o Gabigol desde moleque, mas não sou amigo. Mas eu amo o Gabigol. Acho que é um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. E o que o Tite fez com você, não esquenta não... - disse Neto.

Neto é crítico do trabalho de Tite e já foi até processado pelo técnico. Após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, o apresentador xingou o treinador ao vivo no "Donos da Bola". No ano passado, os dois chegaram a um acordo na Justiça.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No último domingo (3), Neto disparou novamente contra Tite após os gols de Gabigol no jogo de ida da final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG.

- O que você, Tite, fez com o Gabigol não se faz com o profissional. Não se faz com o cara que é ídolo do Flamengo. Qual foi o dia que o Gabigol chegou atrasado no treino? É decisivo em termos de bola, de gol. O Filipe Luís fez tudo que ao contrário que o Tite fazia, e tá aí, 3 a 1 fora o chocolate - disse Neto.