Mourinho relembra polêmica com Vini Jr e web reage: 'Perigoso' Atrito aconteceu em partida entre Real Madrid x Benfica pela Champions League

O treinador José Mourinho relembrou uma polêmica que teve com Vini Jr durante a última temporada europeia. Ainda como treinador do Benfica, o português se posicionou ao lado do atacante Gianluca Prestianni, quando o argentino foi acusado de racismo pelo camisa 7 Real Madrid.

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O caso aconteceu durante uma partida do time espanhol contra o português pela Champions League de 2025/26. Após o ocorrido, Mourinho defendeu o próprio jogador. Em entrevista ao programa "El Chiringuito", o nove treinador do Real Madrid relembrou o caso.

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— A resposta é simples, Prestianni era meu jogador. Ponto final, não há mais discussão. Agora o Vini sabe de que lado estou. No outro dia, quando não marcaram um pênalti para ele, eu estava no meio-campo lutando por ele. As pessoas precisam aprender a tratá-lo, e estou falando dos árbitros. Não dá para marcar pênalti em um jogador e não no Vinicius, proteger um jogador e não o Vinicius. Eles não o respeitam — disse o treinador.

A declaração de Mourinho repercutiu nas redes sociais. Torcedores dividiram opinião sobre o posicionamento dele diante do ocorrido. Alguns chegaram a alertar Vini Jr, que agora tem o português como técnico na equipe merengue. Veja abaixo:

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Declaração de um verdadeiro líder, os seus sempre estão em 1º plano, o resto que se exploda — Vitor GQ (@vitorgqk) August 19, 2026

Vinícius Jr vai se arrepender muito dessa renovação com o Real — Euclides (@Euclides_flacrf) August 19, 2026

Lixo dms kkkk, quer dizer se alguém cometer crime pq é irmão, colega dele tranquilo ? — 🤝 (@spfcspurs17) August 19, 2026

Discurso perigoso e facilmente refutável — frankie ruiz colombo-paulistano 🇵🇷🇲🇽🇨🇴🇺🇲🇧🇷 (@frankieruizsccp) August 19, 2026

Caráter zero! — Hithalo Mariz (@hithalomariz) August 19, 2026

Relembre o caso Prestianni

O caso envolvendo Prestianni e Vini Jr. aconteceu em 17 de fevereiro, quando Benfica e Real Madrid se enfrentaram pela ida das oitavas de final da Champions League. Na ocasião, o jogador argentino cobriu a boca para ofender o brasileiro.

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O ato teve grande repercussão após a denúncia inicial apontar para injúria racial. Vini Jr acusou Prestianni de tê-lo chamado de "macaco". Contudo, durante o processo de defesa, o argentino negou a ofensa racista e admitiu ter proferido a palavra "maricón" (termo de cunho homofóbico em espanhol). A Uefa baseou a sua condenação na confissão de Prestianni, enquadrando a punição no artigo de conduta discriminatória por homofobia.

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Vini Jr e Prestianni durante jogo entre Benfica e Real Madrid, pela Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

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