Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Mourinho relembra polêmica com Vini Jr e web reage: 'Perigoso'

Atrito aconteceu em partida entre Real Madrid x Benfica pela Champions League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 11:48
Favorite o Lance! no Google
Vini Jr conversa com José Mourinho após acusar Prestianni de racismo em Benfica x Real Madrid, pela Champions League (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)
Vini Jr conversa com José Mourinho após acusar Prestianni de racismo em Benfica x Real Madrid, pela Champions League (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

O treinador José Mourinho relembrou uma polêmica que teve com Vini Jr durante a última temporada europeia. Ainda como treinador do Benfica, o português se posicionou ao lado do atacante Gianluca Prestianni, quando o argentino foi acusado de racismo pelo camisa 7 Real Madrid.

➡️ Possível novo clube de Endrick anima fãs: 'Vai sem pensar'

O caso aconteceu durante uma partida do time espanhol contra o português pela Champions League de 2025/26. Após o ocorrido, Mourinho defendeu o próprio jogador. Em entrevista ao programa "El Chiringuito", o nove treinador do Real Madrid relembrou o caso.

continua após a publicidade

➡️ Filipe Luís estreia oficialmente pelo Monaco e prega cautela: 'Difícil'

— A resposta é simples, Prestianni era meu jogador. Ponto final, não há mais discussão. Agora o Vini sabe de que lado estou. No outro dia, quando não marcaram um pênalti para ele, eu estava no meio-campo lutando por ele. As pessoas precisam aprender a tratá-lo, e estou falando dos árbitros. Não dá para marcar pênalti em um jogador e não no Vinicius, proteger um jogador e não o Vinicius. Eles não o respeitam — disse o treinador.

A declaração de Mourinho repercutiu nas redes sociais. Torcedores dividiram opinião sobre o posicionamento dele diante do ocorrido. Alguns chegaram a alertar Vini Jr, que agora tem o português como técnico na equipe merengue. Veja abaixo:

continua após a publicidade

Relembre o caso Prestianni

O caso envolvendo Prestianni e Vini Jr. aconteceu em 17 de fevereiro, quando Benfica e Real Madrid se enfrentaram pela ida das oitavas de final da Champions League. Na ocasião, o jogador argentino cobriu a boca para ofender o brasileiro.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

O ato teve grande repercussão após a denúncia inicial apontar para injúria racial. Vini Jr acusou Prestianni de tê-lo chamado de "macaco". Contudo, durante o processo de defesa, o argentino negou a ofensa racista e admitiu ter proferido a palavra "maricón" (termo de cunho homofóbico em espanhol). A Uefa baseou a sua condenação na confissão de Prestianni, enquadrando a punição no artigo de conduta discriminatória por homofobia.

continua após a publicidade
Vini Jr e Prestianni durante jogo entre Benfica e Real Madrid, pela Champions League
Vini Jr e Prestianni durante jogo entre Benfica e Real Madrid, pela Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
José Mourinho quer atacante brasileiro para temporada 2026 2027 (Foto: Miguel RIOPA / AFP)

Fora de Campo

Possível novo clube de Endrick anima fãs: 'Vai sem pensar'

Há 18 minutos
Luciana Zogaib nova narradora da CazéTV

Fora de Campo

CazéTV contrata a narradora Luciana Zogaib

Há 30 minutos
Tricolor vence, mas torcedores cobram Dorival Junior (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Fora de Campo

Torcedores mandam recado a Dorival após vitória do São Paulo

Há 1 hora
Jogadores do Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentando no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Fora de Campo

Inteligência artificial aponta resultado de Cerro Porteño x Palmeiras

Há 3 horas
Marcão, treinador do Fluminense, durante jogo da Libertadores

Fora de Campo

Marcão vira assunto após classificação do Fluminense na Libertadores

Há 4 horas
Flamengo x Cruzeiro pelo jogo de ida da Libertadores (Foto: Patricia Guedes/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

Fora de Campo

Vidente crava classificado em Flamengo x Cruzeiro pela Libertadores

Há 4 horas
Mais LANCE!
Franclim Carvalho foi demitido do Botafogo

Torcida aponta técnico ideal para o Botafogo após saída de Franclim

Luciano e Calleri se abraçando no jogo do São Paulo contra o Bolívar

Torcedores do Boca Juniors reagem ao confronto contra o São Paulo: 'Podemos'

Franclim Carvalho no comando do Botafogo

Torcida do Botafogo reage à saída de Franclim Carvalho

Luciano, comemorando com os companheiros de São Paulo

Veja os gols da vitória do São Paulo sobre o Bolívar na Sul-Americana

Jogadores do Fluminense abraçados

Torcedores elegem responsáveis pela classificação do Fluminense na Libertadores

Renata Ruel comparou lance da Alemanha com o do Vini Jr em Escócia e Brasil. (Foto: Reprodução)

Ex-árbitra aponta erro grave do juiz em Independiente Rivadavia x Fluminense

Kevin Serna de braços abertos com a camisa do Fluminense

Gol perdido pelo Fluminense nos acréscimos enlouquece torcedores: 'Não existe'

Agustín Canobbio, do Fluminense, coloca as mãos na cintura e encara o árbitro, que ergue o cartão vermelho em direção ao jogador, em duelo com o Independiente Rivadavia

Expulsão de Canobbio em Ind. Rivadavia x Fluminense revolta: 'Mais uma vez'

Jogadores do Boca Juniors comemorando abraçados com a camisa branca

Veja os gols da vitória do Boca Juniors sobre o Recoleta na Sul-Americana

Jogadores do Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentando no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Vidente aponta vencedor em Cerro Porteño x Palmeiras na Libertadores

Memphis em Palmeiras x Corinthians

Corinthians manda recado ao Palmeiras após renovação de Memphis

Memphis renovou com o Corinthians

Europeus reagem à renovação de Memphis com o Corinthians: 'Diz muito'

Hossam Hassan, técnico do Egito, viu injustiça de árbitro na Copa do Mundo

Técnico de Seleção na Copa desmaia em briga de esposa e ex

Rivadavia e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (18), pelo jogo de volta das oitavas de Libertadores

Roger Flores crava resultado de Ind. Rivadavia x Fluminense