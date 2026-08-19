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Mourinho revela detalhes da renovação de Vini Jr e Real Madrid

Treinador detalha relação com brasileiro após polêmica na última Champions

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 11:11
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Vini Jr corre durante treino de pré-temporada do Real Madrid
Vini Jr corre durante treino de pré-temporada do Real Madrid (Foto: Divulgação)

José Mourinho revelou detalhes da novela para a renovação de contrato entre Vini Jr e Real Madrid nas últimas semanas. Em entrevista ao programa "El Chiringuito", o treinador contou detalhes de sua conversa com o atacante brasileiro.

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- Vini é apaixonado pelo Real Madrid. Eu só perguntei: "Para onde você quer ir?. Você já esteve no Brasil e no Real Madrid. Quando você sai do Real Madrid, você sabe o que significa o clube. E não vale a pena (sair)". Imagino que o que ele sentiu quando viu o grupo crescer tenha dado um ânimo importante.

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José Mourinho também deu detalhes de sua relação com Vini Jr no Real Madrid após a polêmica envolvendo o suposto caso de racismo com Prestianni em jogo da Champions League na época em que o treinador português dirigia o Benfica.

- A resposta é simples, Prestianni era meu jogador. Ponto final, não há mais discussão. Agora o Vini sabe de que lado estou. No outro dia, quando não marcaram um pênalti para ele, eu estava no meio-campo lutando por ele. As pessoas precisam aprender a tratá-lo, e estou falando dos árbitros. Não dá para marcar pênalti em um jogador e não no Vinicius, proteger um jogador e não o Vinicius. Eles não o respeitam.

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No fim de semana, Vini Jr volta a campo para defender o Real Madrid pela primeira vez sob comando de José Mourinho. A equipe merengue enfrenta o Espanyol para dar fim ao jejum de duas temporadas seguidas sem conquistar o título da La Liga.

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Vini Jr conversa com José Mourinho após acusar Prestianni de racismo em Benfica x Real Madrid, pela Champions League
Vini Jr conversa com José Mourinho após acusar Prestianni de racismo em Benfica x Real Madrid, pela Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)
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Vini Jr conversa com José Mourinho após acusar Prestianni de racismo em Benfica x Real Madrid, pela Champions League (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

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