Mourinho revela detalhes da renovação de Vini Jr e Real Madrid Treinador detalha relação com brasileiro após polêmica na última Champions

José Mourinho revelou detalhes da novela para a renovação de contrato entre Vini Jr e Real Madrid nas últimas semanas. Em entrevista ao programa "El Chiringuito", o treinador contou detalhes de sua conversa com o atacante brasileiro.

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- Vini é apaixonado pelo Real Madrid. Eu só perguntei: "Para onde você quer ir?. Você já esteve no Brasil e no Real Madrid. Quando você sai do Real Madrid, você sabe o que significa o clube. E não vale a pena (sair)". Imagino que o que ele sentiu quando viu o grupo crescer tenha dado um ânimo importante.

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José Mourinho também deu detalhes de sua relação com Vini Jr no Real Madrid após a polêmica envolvendo o suposto caso de racismo com Prestianni em jogo da Champions League na época em que o treinador português dirigia o Benfica.

- A resposta é simples, Prestianni era meu jogador. Ponto final, não há mais discussão. Agora o Vini sabe de que lado estou. No outro dia, quando não marcaram um pênalti para ele, eu estava no meio-campo lutando por ele. As pessoas precisam aprender a tratá-lo, e estou falando dos árbitros. Não dá para marcar pênalti em um jogador e não no Vinicius, proteger um jogador e não o Vinicius. Eles não o respeitam.

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No fim de semana, Vini Jr volta a campo para defender o Real Madrid pela primeira vez sob comando de José Mourinho. A equipe merengue enfrenta o Espanyol para dar fim ao jejum de duas temporadas seguidas sem conquistar o título da La Liga.

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