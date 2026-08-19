Possível novo clube de Endrick anima fãs: 'Vai sem pensar'
Joia do Real Madrid está nos planos para esta temporada, segundo Mourinho
Na manhã desta quarta-feira (19), um novo episódio na carreira de Endrick surge: uma possível transferência para o Liverpool. Mesmo que não tenha nada certo, essa informação movimentou diversos torcedores nas redes sociais, que apoiam a mudança na carreira do atacante.
Assim como Endrick, nenhum dos dois clubes se manifestou sobre a existência deste boato e uma provável mudança na carreira do atacante brasileiro.
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Liverpool é o melhor caminho para Endrick?
Mourinho pede pela permanência do atacante brasileiro
Mesmo que tenha crescido esse boato da transferência de Endrick para a Premier League, não houve uma confirmação oficial de uma proposta do Liverpool ao seu atual clube, Real Madrid. A permanência do atacante brasileiro é um pedido do técnico recém-chegado, José Mourinho.
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Diferentemente do Lyon, onde jogou nos últimos seis meses, Endrick irá encontrar uma disputa por minutos em campo acirrada na equipe merengue. De acordo com o jornal "As", Mourinho acredita que o jogador brasileiro tem aptidão não apenas para jogar como um camisa nove, mas também pela ponta direita, como fez durante boa parte de sua passagem por empréstimo ao Lyon.
O Real Madrid apoiou a decisão do português de apostar no futuro de Endrick devido ao alto investimento feito na joia revelada pelo Palmeiras. No entanto, o atleta não abandona completamente a ideia de buscar minutos fora do clube merengue caso sinta que não consiga ter o espaço que entende que merece no decorrer da temporada.
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