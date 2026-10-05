Morreu nesta segunda-feira (5), aos 59 anos, Carlos Alberto Dias, ex-jogador de Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense e atual técnico do Ypiranga. A informação foi divulgada pelo clube pernambucano.

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Segundo o clube, Carlos Alberto apresentou um quadro de fadiga, febre, vômitos e diarreia no sábado (3) e foi medicado. Na manhã de domingo (4), com a persistência dos sintomas, o treinador deu entrada na UPA de Santa Cruz do Capibaribe, onde recebeu atendimento e foi liberado após apresentar melhora.

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Por volta das 22h do mesmo dia, Carlos Alberto voltou a passar mal e apresentou dores no peito. O técnico retornou à unidade de saúde e, após avaliação, foi encaminhado ao Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, para atendimento cardiológico. Ele, no entanto, não resistiu.

Ainda de acordo com o Ypiranga, o clube prestou assistência ao treinador durante todo o período e acompanhou a situação. Carlos Alberto tinha histórico de procedimento cardiológico realizado havia aproximadamente 10 meses.

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Pelas redes sociais, o Botafogo lamentou a morte do ex-jogador e prestou solidariedade aos familiares e amigos de Carlos Alberto Dias.

— A família Botafogo lamenta profundamente o falecimento de Carlos Alberto Dias, meio-campista marcado na história do Clube pelo gol do título carioca de 1990. Desejamos forças aos familiares, amigos de longa data e profissionais do Ypiranga-PE, clube em que Carlos Alberto exercia a função de treinador. Descanse em paz, craque — disse o clube.

Carlos Alberto Dias trabalhava como técnico do Ypiranga, de Pernambuco (Foto: Reprodução)

Carreira de Carlos Alberto

Carlos Alberto Dias nasceu em maio de 1967, em Brasília, e iniciou a carreira profissional no Matsubara, do Paraná. Ao longo da trajetória como jogador, o ex-meia defendeu alguns dos principais clubes do futebol brasileiro e acumulou títulos estaduais.

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Pelo Coritiba, conquistou o Campeonato Paranaense de 1989. No Botafogo, foi campeão carioca em 1990, inclusive marcando o gol do título, e vice-campeão brasileiro em 1992. Depois, vestiu a camisa do Vasco, onde conquistou o bicampeonato carioca em 1992 e 1993. Em 1996, levantou novamente o Campeonato Paranaense, desta vez pelo Paraná Clube.

Carlos Alberto também teve passagens por Grêmio, Ceará e pelo futebol japonês. Em 1992, foi convocado para a Seleção Brasileira e disputou dois amistosos pela equipe nacional.