IA crava placar de Bragantino e Vasco pelo Campeonato Brasileiro
Equipes se enfrentam neste domingo (22)
Red Bull Bragantino e Vasco se enfrentam neste domingo (22), às 19h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), e coloca frente a frente duas equipes que ainda sonham com uma vaga na Libertadores. E o Lance! pediu para a inteligência artificial projetar um placar para o confronto.
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Veja a previsão:
Palpite: Red Bull Bragantino 1 x 1 Vasco
O duelo de domingo (22), às 19h30 (horário de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão no Estádio Cícero de Souza Marques, coloca frente a frente dois concorrentes diretos por vaga na Libertadores empatados com 47 pontos (9º e 10º lugares, respectivamente). O Bragantino precisa dar resposta em casa após a derrota para o Vitória e tenta aproveitar o mando de campo para pontuar, mas enfrenta um Vasco embalado por vitórias recentes e livre do rebaixamento. Com ambos os lados precisando somar para não perder contato com o G-6/G-7 e buscando ajustar peças importantes no elenco, a tendência é de partida disputada, com espaços em transições rápidas e um empate equilibrado no placar.
Como chegam as equipes?
O Massa Bruta e o Cruz-Maltino ocupam a 9ª e a 10ª posições, respectivamente, e estão empatados com 47 pontos. O Bahia, que fecha o G-6, soma 54 pontos, mas a possibilidade de ampliação da zona de classificação para G-7 ou G-8 mantém os dois clubes na disputa por um lugar na competição continental.
O Vasco chega embalado por três vitórias consecutivas, diante de Athletico-PR, Chapecoense e Internacional, sendo as duas primeiras fora de casa. Já sem risco de rebaixamento, a equipe de São Januário concentra suas atenções na busca pela Libertadores.
Do outro lado, o Bragantino tenta se recuperar da derrota para o Vitória, na última quinta-feira (19), e vê o confronto como decisivo na reta final do campeonato. O técnico Vagner Mancini destacou a importância do duelo e projetou um jogo equilibrado.
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