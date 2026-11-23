Inteligência artificial aponta placar de Internacional e Vitória
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23)
A inteligência artificial projetou um placar para o confronto entre Internacional e Vitória, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, considerado decisivo na luta contra o rebaixamento, acontece nesta segunda-feira (23), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, e pode ter impacto direto na situação das equipes na tabela.
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Projeção de placar: Internacional 1 x 1 Vitória
A partida deve começar tensa e truncada, com o Internacional pressionando alto no Beira-Rio impulsionado pela urgência de sair do Z-4, mas esbarrando na falta de criatividade sem Alan Patrick e na dificuldade de finalizar apontada por Eduardo Baptista. O Vitória, mais leve após vencer o Bragantino e confiante no plano de Rafael Lacerda, tende a explorar os contra-ataques com velocidade e disciplina tática — o que abre espaço para um jogo equilibrado, físico e decidido nos detalhes, com um empate em 1 a 1 refletindo a tensão da reta final sem resolver o drama de nenhum dos lados.
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Como chegam as equipes?
O duelo é considerado decisivo para as duas equipes, que chegam em situações distintas na tabela. O Internacional abre a zona de rebaixamento, com 38 pontos, e precisa vencer em casa para tentar deixar o Z-4. Já o Vitória ocupa posição acima, com três pontos de vantagem sobre o Colorado, e chega embalado após derrotar o Red Bull Bragantino por 2 a 1.
A equipe gaúcha vem de uma derrota pelo mesmo placar diante do Vasco, no Rio de Janeiro. O resultado aumentou a pressão sobre o Colorado nesta reta final do campeonato, e o técnico Eduardo Baptista reconheceu as dificuldades do time para transformar as oportunidades em gols. Apesar disso, o treinador acredita em uma reação a partir do confronto contra os baianos.
Para a partida, o Internacional não contará com Alan Patrick, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. A vaga no meio-campo poderá ser ocupada por Thiago Maia, caso o jogador se recupere de uma lesão na coxa direita, ou por Carbonero.
Por outro lado, o zagueiro Maripán volta a ficar à disposição de Eduardo Baptista após cumprir suspensão e reforça o sistema defensivo colorado.
Do lado rubro-negro, o técnico Rafael Lacerda quer que a equipe mantenha a intensidade apresentada na vitória sobre o Bragantino. O treinador vê o time com um modelo de jogo interessante e aposta na postura da última rodada para buscar um resultado positivo fora de casa.
A única mudança prevista na escalação é a entrada de Gean na lateral direita. O jogador assume a posição de Mateus Silva, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.
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