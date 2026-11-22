Uma das maiores duplas da história da música sertaneja brasileira, Chitãozinho e Xororó vai se aposentar dos palcos. O anúncio oficial será feito no programa Fantástico deste domingo (22), na TV Globo, mas foi antecipado nas redes sociais pela apresentadora Poliana Abritta. E a trajetória de sucesso na música também contribuiu para uma conquista histórica no esporte brasileiro.

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No ano passado, um dos sucessos interpretados pela dupla ajudou a conduzir o conjunto brasileiro de ginástica rítmica a uma inédita medalha de Prata no Mundial. Na competição disputada no Rio de Janeiro, a equipe brasileira formada por Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio usou a música "Evidências" como trilha sonora na apresentação da série mista (3 bolas e 2 arcos).

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Na ocasião, a música interpretada por Chitãozinho e Xororó ajudou o conjunto brasileiro a somar 27.850 pontos. No fim, o Brasil encerrou a disputa com nota 55.250, atrás apenas do Japão.

— Falei que aquela era a música. Contei para as meninas e elas amaram, porque realmente é um hino do Brasil. Em qualquer momento de celebração, todo mundo canta. Todo brasileiro é apaixonado. É muito legal ver — explicou à época a treinadora da equipe brasileira, Camila Ferezin, em entrevista à TV Globo.

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Evidências também se transformou em espécie de hino extraoficial do torcedor brasileiro que assiste aos jogos da NFL no Brasil. A música interpretada por Chitãozinho e Xororó foi entoada nas arquibancadas.

Em 2024, a música tocou durante a vitória do Brasil sobre o Japão no torneio masculino de vôlei dos Jogos Olímpicos de Paris, o que fez com que a própria dupla publicasse o momento nas redes sociais.

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No futebol, Chitãozinho e Xororó são torcedores assumidos do Santos (Foto: Divulgação/Santos)

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