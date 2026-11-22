O atacante Lincoln, ex-Flamengo, viralizou nas redes sociais neste domingo (22) após se envolver em uma confusão com um torcedor do Vila Nova, antes do clássico contra o Atlético-GO, pelo playoff de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O episódio aconteceu durante a concentração de torcedores que foram apoiar a delegação do Tigre na saída para o estádio.

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O clima era de festa entre os torcedores do Vila Nova, que organizaram uma grande recepção ao elenco antes do duelo decisivo. Durante o trajeto, Lincoln chegou a ser puxado por fãs em meio à aglomeração. No entanto, um episódio envolvendo o atacante e um torcedor chamou atenção e ganhou repercussão nas redes sociais, com críticas à atitude do jogador.

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Veja a repercussão:

Lincoln foi campeão pelo Flamengo

Formado nas categorias de base do Flamengo, Lincoln ganhou destaque em 2019, quando integrou o elenco comandado por Jorge Jesus que conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O atacante também participou da campanha do bicampeonato nacional em 2020.

Na final do Mundial de Clubes de 2019, contra o Liverpool, o jogador ficou marcado por uma oportunidade desperdiçada na prorrogação, em partida que terminou com vitória inglesa por 1 a 0.

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O Vila Nova enfrenta o Atlético-GO neste domingo, às 18h30, no Estádio Antônio Accioly, pelo jogo de ida do playoff de acesso à Série A. O Tigre terminou a Série B na terceira colocação e tem a vantagem de decidir o confronto em casa, além de avançar em caso de dois empates ou igualdade no saldo de gols.

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A partida de volta está marcada para sexta-feira (27), às 20h, no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. O vencedor do confronto garante uma vaga na elite do futebol brasileiro em 2027.