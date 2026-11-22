Ex-Flamengo agride torcedor do Vila Nova e viraliza: 'Constrangedor'
Atacante se envolveu em confusão durante festa da torcida antes do clássico contra o Atlético-GO
O atacante Lincoln, ex-Flamengo, viralizou nas redes sociais neste domingo (22) após se envolver em uma confusão com um torcedor do Vila Nova, antes do clássico contra o Atlético-GO, pelo playoff de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O episódio aconteceu durante a concentração de torcedores que foram apoiar a delegação do Tigre na saída para o estádio.
➡️Estêvão vira assunto na Europa após vexame do Chelsea: 'Inacreditável'
O clima era de festa entre os torcedores do Vila Nova, que organizaram uma grande recepção ao elenco antes do duelo decisivo. Durante o trajeto, Lincoln chegou a ser puxado por fãs em meio à aglomeração. No entanto, um episódio envolvendo o atacante e um torcedor chamou atenção e ganhou repercussão nas redes sociais, com críticas à atitude do jogador.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Veja a repercussão:
Lincoln foi campeão pelo Flamengo
Formado nas categorias de base do Flamengo, Lincoln ganhou destaque em 2019, quando integrou o elenco comandado por Jorge Jesus que conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O atacante também participou da campanha do bicampeonato nacional em 2020.
Na final do Mundial de Clubes de 2019, contra o Liverpool, o jogador ficou marcado por uma oportunidade desperdiçada na prorrogação, em partida que terminou com vitória inglesa por 1 a 0.
O Vila Nova enfrenta o Atlético-GO neste domingo, às 18h30, no Estádio Antônio Accioly, pelo jogo de ida do playoff de acesso à Série A. O Tigre terminou a Série B na terceira colocação e tem a vantagem de decidir o confronto em casa, além de avançar em caso de dois empates ou igualdade no saldo de gols.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
A partida de volta está marcada para sexta-feira (27), às 20h, no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. O vencedor do confronto garante uma vaga na elite do futebol brasileiro em 2027.
Mais LANCE!
Brasileiro que custou 330 milhões é criticado na Premier League
Andrey entrou nos minutos finais da derrota por 4 a 0 para o Liverpool, em Anfield
Casa de atacante do Cruzeiro é invadida por ladrão, que leva Rolex, dinheiro e joias
João Costa estava em Santa Catarina para enfrentar a Chapecoense quando criminoso entrou na residência, em Belo Horizonte
Estêvão vira assunto na Europa após vexame do Chelsea: 'Inacreditável'
Brasileiro começou como titular na derrota por 4 a 1 para o Leeds, em Stamford Bridge
Sport provoca Flamengo após título do Brasileirão 2026
Clube pernambucano reacende polêmica envolvendo a conquista de 1987
Ex-meia critica ambiente com Vitor Pereira no Corinthians: 'Não era saudável'
Giuliano revela dificuldades de adaptação ao estilo de jogo do treinador português
Raphinha vira assunto na web após Yamal perder pênalti contra o Villarreal: 'Muito frouxo'
Capitão do Barcelona foi criticado por permitir que o jovem atacante assumisse a cobrança mesmo com a equipe em desvantagem no placar
Chitãozinho e Xororó vão se aposentar; dupla 'ajudou' Brasil a conquistar medalha
'Evidências' embalou conjunto de ginástica rítmica a levar a Prata no Mundial
Inteligência artificial apontou placar de Fluminense e Mirassol
Equipes se enfrentam neste domingo (22)
IA crava placar de Bragantino e Vasco pelo Campeonato Brasileiro
Equipes se enfrentam neste domingo (22)
Neymar posta foto ao lado de companheiros do Santos e diz: 'Não quero acordar'
Em clima descontraído fora dos gramados, camisa 10 celebra bom momento do elenco santista antes da reta final do Brasileirão
Torcida do Palmeiras reage a título do Flamengo: 'Não vai'
Equipes empataram em 1 a 1, neste sábado (21), no Nubank Parque
Veja gols em Chapecoense x Cruzeiro: Wesley amplia o placar
Equipes se enfrentam neste sábado (21)
Torcida do Atlético-MG manda recado para Eduardo Dominguez após vice
Argentinos venceram o Galo por 2 a 0 em Barranquilla
Torcida do Flamengo reage à fala de Abel Ferreira após título: 'Chorão'
Equipes empataram em 1 a 1, neste sábado (21), no Nubank Parque
Título do Flamengo rende memes contra o Palmeiras na web; confira
Rubro-Negro ganhou mais um título em cima do Verdão
Imprensa europeia repercute título do Flamengo e conquista de Leonardo Jardim
Jornais de Portugal e da Espanha destacaram o título rubro-negro e o feito do treinador português; Samuel Lino também ganhou espaço
Flamengo provoca Leila e Palmeiras após título do Brasileirão; veja
Equipes empataram em 1 a 1, neste sábado (21), no Nubank Parque
Torcida do Palmeiras manda recado a Abel Ferreira após perder o título do Brasileirão
Equipes empataram em 1 a 1, neste sábado (21), no Nubank Parque
Como assistir à final de Atlético-MG e Boca Juniors pelo Paramount+?
Equipes disputam o título neste sábado (21)
Lance de Andreas Pereira em Palmeiras x Flamengo repercute: 'Não dá'
Equipes empataram em 1 a 1, neste sábado (21), no Nubank Parque