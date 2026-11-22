Sport provoca Flamengo após título do Brasileirão 2026
Clube pernambucano reacende polêmica envolvendo a conquista de 1987
O Sport aproveitou a conquista do Campeonato Brasileiro de 2026 pelo Flamengo para provocar, de maneira indireta, o clube carioca nas redes sociais. A publicação ocorreu após o Rubro-Negro conquistar seu décimo título nacional, neste sábado (21), com o empate por 1 a 1 diante do Palmeiras, no Nubank Parque.
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Nas redes sociais, o Sport publicou uma imagem da taça conquistada em 1987 ao divulgar o museu da Ilha do Retiro. A postagem foi interpretada como uma provocação indireta ao Flamengo, que inclui a conquista daquele ano em sua contagem de títulos brasileiros.
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Veja o post abaixo do Sport
Entenda a polêmica envolvendo o título de 1987
O Flamengo considera ter conquistado 10 títulos do Campeonato Brasileiro, nas temporadas de 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025 e 2026. Entretanto, a inclusão da conquista de 1987 na contagem é contestada pelo Sport, reconhecido judicialmente como o único campeão brasileiro daquele ano. A CBF, no entanto, reconhece ambos como campeões.
A controvérsia começou com a organização da competição de 1987. Na ocasião, o Flamengo venceu a Copa União, também chamada de Módulo Verde, enquanto o Sport conquistou o Módulo Amarelo.
O regulamento da CBF previa um cruzamento entre os primeiros colocados dos dois módulos para definir o campeão nacional, mas Flamengo e Internacional se recusaram a disputar essa fase. Com isso, o Sport superou o Guarani e ficou com o título reconhecido pela entidade.
A disputa ultrapassou os gramados e chegou à Justiça. O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve o reconhecimento do Sport como único campeão brasileiro de 1987, decisão reafirmada em 2024. Apesar disso, o Flamengo segue considerando a conquista da Copa União em sua galeria de títulos nacionais.
A divergência também envolve a chamada Taça das Bolinhas, troféu destinado ao primeiro clube que conquistasse cinco Campeonatos Brasileiros de maneira alternada ou três consecutivos. O Flamengo reivindicou a premiação ao contabilizar 1987 como seu quarto título, mas a Justiça manteve o entendimento favorável ao São Paulo, que recebeu o troféu.
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