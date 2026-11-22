Inteligência artificial apontou placar de Fluminense e Mirassol
Equipes se enfrentam neste domingo (22)
O Fluminense recebe o Mirassol neste domingo (22), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado pela vitória sobre o São Paulo, o Tricolor carioca busca manter o bom momento e consolidar sua posição no G-4, enquanto o time paulista tenta somar pontos para afastar o risco de rebaixamento. E o Lance! pediu para a inteligência artificial projetar um placar para o confronto.
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Veja a previsão:
Palpite de placar: Fluminense 2 x 0 Mirassol
Jogando em casa no Maracanã neste domingo (22), às 18h30, pela 36ª rodada do Brasileirão, o Fluminense entra em vantagem clara tanto pelo momento quanto pela qualidade técnica do elenco sob o comando de Marcão, que conta com os retornos de Savarino e Canobbio para sustentar a briga firme no G-4 com 60 pontos. Do outro lado, o Mirassol soma 41 pontos, lida com a pressão contra o rebaixamento e chega desfalcado de peças importantes como Edson Carioca (expulso) e Neto Moura (suspenso), o que tende a deixar o time paulista mais recuado e vulnerável às transições e à bola parada do Tricolor ao longo dos 90 minutos.
O Fluminense ocupa a quarta colocação, com 60 pontos, e já garantiu vaga na próxima edição da Libertadores. Agora, a equipe comandada por Marcão mira terminar o Brasileirão entre os quatro primeiros para assegurar uma classificação direta à fase de grupos do torneio continental.
Do outro lado, o Mirassol soma 41 pontos e ainda não está livre da ameaça de queda. Após empatar sem gols com o Atlético-MG na última rodada, o clube paulista busca se recuperar no Rio de Janeiro. O técnico Rafael Guanaes tem trabalhado principalmente o aspecto psicológico do elenco, diante da ansiedade que, segundo ele, tem prejudicado o desempenho da equipe.
Onde assistir a Fluminense x Mirassol?
O confronto entre Fluminense e Mirassol, pela 36ª rodada do Brasileirão, terá transmissão da Record, na TV aberta, da CazéTV, no YouTube, e do Premiere, no pay-per-view. O Lance! também acompanha a partida em tempo real.
- Data: domingo, 22 de novembro de 2026
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- Competição: Campeonato Brasileiro – 36ª rodada
- Transmissão: Record, CazéTV e Premiere
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