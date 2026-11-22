O ex-meia Giuliano criticou o ambiente de trabalho durante a passagem do técnico Vitor Pereira pelo Corinthians, em 2022. O ex-jogador revelou dificuldades de adaptação ao estilo de jogo implementado pelo treinador português e afirmou que, apesar dos resultados conquistados naquela temporada, a relação entre o comandante e o elenco não era das melhores.

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Segundo Giuliano, as características dos jogadores disponíveis não combinavam com a proposta tática de Vitor Pereira. O ex-meia explicou que o treinador exigia movimentações pelos lados do campo e cruzamentos, enquanto o grupo tinha atletas com maior capacidade de construção de jogadas por meio da posse de bola.

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— E a gente era um time técnico para jogar. Tinha Renato Augusto, eu, Roger Guedes, Willian. Ele queria que a gente ficasse correndo a linha de fundo para fazer cruzamento. Não tinha como, era um time que queria jogar com bola no pé. Então a gente teve dificuldade de adaptação — afirmou em entrevista ao Charla Podcast.

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Apesar das divergências, Giuliano reconheceu que o Corinthians conseguiu alcançar resultados importantes sob o comando do português. Entretanto, destacou que o desempenho dentro de campo não refletia necessariamente o clima vivido pelos jogadores nos bastidores.

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— Mas, ao mesmo tempo, teve resultado. Boa campanha no Brasileiro e na Copa do Brasil. Chegamos na final da Copa do Brasil. Mas não era um ambiente saudável. O pessoal não gostava muito dele — completou.

Giuliano em ação pelo Corinthians na temporada de 2022 (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Passagem de Vítor Pereira pelo Corinthians

A trajetória de Vitor Pereira no Corinthians terminou com 64 partidas, sendo 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas, além de um aproveitamento de 51,6%. Sob seu comando, o clube terminou o Campeonato Brasileiro na quarta colocação e chegou à final da Copa do Brasil, quando ficou com o vice-campeonato após perder a decisão para o Flamengo.

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Apesar dos resultados, o trabalho do português foi acompanhado por episódios de desgaste. Um dos principais envolveu Róger Guedes, que demonstrou insatisfação com decisões da comissão técnica. O treinador também recebeu críticas por declarações públicas, como quando mencionou sua situação financeira ao ser questionado sobre uma possível demissão e quando afirmou que aceitaria uma oportunidade para comandar o Liverpool.

O episódio de maior repercussão aconteceu após o encerramento da temporada de 2022. Vítor Pereira justificou sua saída do Corinthians por questões familiares, especialmente relacionadas à saúde da sogra. Poucas semanas depois, porém, acertou com o Flamengo, provocando revolta entre torcedores corintianos.

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A passagem pelo clube carioca durou poucos meses. Posteriormente, Vítor Pereira também trabalhou no Al-Shabab, da Arábia Saudita, e nos ingleses Wolverhampton e Nottingham Forest.