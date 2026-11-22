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O Red Bull Bragantino venceu o Vasco por 1 a 0 neste domingo (22)
O Red Bull Bragantino venceu o Vasco por 1 a 0 neste domingo (22), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o clube paulista interrompe uma sequência de 3 triunfos do Cruz-Maltino e diminui chances do clube carioca buscar uma vaga na pré-libertadores.
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Veja a repercussão:
Como foi Bragantino x Vasco?
Primeiro tempo
O Vasco começou tentando controlar a posse de bola e construir jogadas, enquanto o Bragantino apostava na marcação e nas saídas em velocidade. A equipe paulista conseguiu levar perigo com Alesson e Eduardo, mas também encontrou dificuldades para furar a defesa cruz-maltina. O Vasco tentou avançar pelos lados, com cruzamentos de Guga e Savarino, e teve sua melhor oportunidade aos 17 minutos, quando Canobbio cabeceou após cruzamento de Hércules, obrigando Walter a fazer grande defesa. Apesar de algumas chances dos dois lados, o placar permaneceu zerado na etapa inicial.
Segundo tempo
O Bragantino voltou mais agressivo e passou a criar boas oportunidades, principalmente em jogadas aéreas e cruzamentos para a área. Após uma sequência de chegadas perigosas, Eduardo Sasha abriu o placar aos 20 minutos, aproveitando o cruzamento de Lucas Barbosa para finalizar de cabeça. O Vasco tentou reagir, teve uma boa chance com Cuiabano, mas parou em Tiago Volpi. Na reta final, a equipe cruz-maltina aumentou a pressão com Andrés Gómez e Thiago Mendes, porém encontrou dificuldades para superar a defesa adversária. Já nos acréscimos, Robert Renan foi expulso, deixando o Vasco com um jogador a menos nos minutos finais.
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