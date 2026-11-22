Torcedor do Palmeiras morre após confusão com segurança de hotel em São Paulo
Homem chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos
Um torcedor do Palmeiras morreu neste sábado (21) após uma confusão com um segurança de um hotel localizado na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. O homem teria sido empurrado pelo funcionário durante uma discussão e, mesmo após receber atendimento médico, não resistiu aos ferimentos.
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Segundo informações divulgadas pelo G1, com base no boletim de ocorrência, o torcedor teria cometido importunação sexual contra uma funcionária do estabelecimento antes de se envolver em uma confusão com os seguranças do local.
Em seguida, o homem teria entrado em confronto físico com os vigilantes. Durante a confusão, encostou um cigarro aceso na orelha de um dos seguranças, que o empurrou e, na queda, bateu a cabeça e morreu.
O funcionário do hotel acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro à vítima. O homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro da Santa Casa, mas não resistiu.
O caso foi registrado no 7º Distrito Policial (Lapa) como homicídio culposo, importunação sexual, injúria, lesão corporal e legítima defesa. O boletim de ocorrência também aponta que, segundo relatos, o homem apresentava sinais de embriaguez.
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a perícia foi acionada para analisar o local e que testemunhas foram chamadas para prestar depoimento.
A ocorrência foi registrada horas depois do empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Flamengo, no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro, resultado que garantiu o título nacional à equipe carioca. Até o momento, não há informações que indiquem relação direta entre a partida e a confusão no hotel.
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