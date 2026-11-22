Um torcedor do Palmeiras morreu neste sábado (21) após uma confusão com um segurança de um hotel localizado na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. O homem teria sido empurrado pelo funcionário durante uma discussão e, mesmo após receber atendimento médico, não resistiu aos ferimentos.

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Segundo informações divulgadas pelo G1, com base no boletim de ocorrência, o torcedor teria cometido importunação sexual contra uma funcionária do estabelecimento antes de se envolver em uma confusão com os seguranças do local.

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Em seguida, o homem teria entrado em confronto físico com os vigilantes. Durante a confusão, encostou um cigarro aceso na orelha de um dos seguranças, que o empurrou e, na queda, bateu a cabeça e morreu.

O funcionário do hotel acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro à vítima. O homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro da Santa Casa, mas não resistiu.

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Polícia apura morte de torcedor do Palmeiras (Foto: Divulgação/SSP)

O caso foi registrado no 7º Distrito Policial (Lapa) como homicídio culposo, importunação sexual, injúria, lesão corporal e legítima defesa. O boletim de ocorrência também aponta que, segundo relatos, o homem apresentava sinais de embriaguez.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a perícia foi acionada para analisar o local e que testemunhas foram chamadas para prestar depoimento.

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A ocorrência foi registrada horas depois do empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Flamengo, no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro, resultado que garantiu o título nacional à equipe carioca. Até o momento, não há informações que indiquem relação direta entre a partida e a confusão no hotel.