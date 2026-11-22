Hulk vira assunto em Fluminense x Mirassol: 'Deslocado da realidade'
Fluzão venceu o Mirassol por 1 a 0 neste domingo (22)
O Fluminense venceu o Mirassol por 1 a 0 neste domingo (22), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor conquistou três pontos importantes na reta final da competição, mas ainda não garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Apesar do triunfo, Hulk foi alvo de críticas de torcedores nas redes sociais.
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Veja a repercussão:
Como foi Fluminense x Mirassol?
Primeiro tempo
O primeiro tempo teve poucas oportunidades e foi marcado pelo ritmo cadenciado das duas equipes. Fluminense e Mirassol priorizaram a troca de passes e encontraram dificuldades para acelerar as jogadas. Na melhor chegada tricolor, Canobbio levou perigo em uma cabeçada defendida por Walter. Hulk também tentou um cruzamento de letra, mas recebeu vaias da torcida, que voltou a protestar ao fim da etapa inicial.
Segundo tempo
Depois do intervalo, o Fluminense assumiu o controle das ações e passou a pressionar no campo ofensivo. Savarino, Lucho Acosta e Canobbio tiveram oportunidades, e o venezuelano ainda acertou a trave. A insistência tricolor foi recompensada aos 45 minutos: após cabeçada de Castillo que explodiu no poste, Riquelme Felipe aproveitou o rebote e mandou para as redes, garantindo os três pontos para o time das Laranjeiras.
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Ficha técnica
FLUMINENSE X MIRASSOL
- 🏆 Competição: 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026
- 📆 Data e horário: domingo, 22 de novembro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- 📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view), Record (TV aberta) e CazéTV (YouTube)
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