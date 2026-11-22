Gol perdido em Bragantino x Vasco gera revolta: 'Inadmissível'
Equipes estão se enfrentando neste domingo (22)
Red Bull Bragantino e Vasco estão se enfrentando neste domingo (22), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Aos 13 minutos da primeira etapa, após bate-rebate, Andrés Gómez fica com a bola sozinho no meio-campo e carrega sem marcação até a área. Mesmo cara a cara, o colombiano demora a finalizar, busca cavadinha, mas pega muito mal. Bola fica tranquila para Volpi. Chance inacreditável perdida pelo Vasco.
Veja a repercussão:
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Como chegam as equipes?
O Massa Bruta e o Cruz-Maltino ocupam a 9ª e a 10ª posições, respectivamente, e estão empatados com 47 pontos. O Bahia, que fecha o G-6, soma 54 pontos, mas a possibilidade de ampliação da zona de classificação para G-7 ou G-8 mantém os dois clubes na disputa por um lugar na competição continental.
O Vasco chega embalado por três vitórias consecutivas, diante de Athletico-PR, Chapecoense e Internacional, sendo as duas primeiras fora de casa. Já sem risco de rebaixamento, a equipe de São Januário concentra suas atenções na busca pela Libertadores.
Do outro lado, o Bragantino tenta se recuperar da derrota para o Vitória, na última quinta-feira (19), e vê o confronto como decisivo na reta final do campeonato. O técnico Vagner Mancini destacou a importância do duelo e projetou um jogo equilibrado.
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