Mauro Cezar manda recado a Ancelotti após lesão de Neymar: 'Abacaxi'

O comentarista Mauro Cezar Pereira mandou um recado ao técnico Carlo Ancelotti após a confirmação da lesão de grau dois no atacante Neymar. O camisa 10 agora busca correr contra o tempo para tentar se recuperar antes do início da Copa do Mundo.

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Até o momento, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda não dispensou o atleta. Contudo, a previsão é de duas ou três semanas de recuperação. Durante a programação da rádio Jovem pan, Mauro Cezar foi crítico ao cenário envolvendo o atacante.

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— Sempre achei que não fazia sentido, ainda mais machucado. CBF entrou em um circo de horrores, desde aquela festa patética. Um oba-oba danado pela convocação de um jogador que não consegue jogar em alto nível há muito tempo, e que ainda por cima convive com muitas lesões. Foi um grande craque, mas não consegue ser, salve alguns momentos eventuais — iniciou o jornalista, antes de completar.

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— O Ancelotti sempre disse que só convocaria jogadores em condições. E chamou um que não está. Há quem diz, nos bastidores, que houve uma quebra de confiança. Fato é, ele convocou o Neymar, procurou essa encrenca, foi subserviente a todo esse oba-oba criado, de forma decepcionante. Esperava que ele convocasse jogadores em condições, como ele próprio prometeu. Agora ele que descasque esse abacaxi — concluiu.

Neymar carrega o Brasil ao ataque em seu último jogo pela Seleção (Foto: Vitor Silva / CBF)

Lesão de Neymar

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, confirmou na manhã desta quinta-feira (28) que a lesão da panturrilha de Neymar é de grau 2. Com isso, ele poderá ficar até três semanas fora dos gramados, o que ameaça a participação do jogador na Copa do Mundo.

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— Neymar se apresentou ontem (quarta). Fez os exames médicos complementares e terminamos com uma ressonância magnética, que confirmou lesão grau dois na panturrilha. Ele segue em tratamento, e em duas ou três semanas estará liberado. Vamos avaliar dia a dia. A expectativa é essa — declarou Lasmar, em pronunciamento na Granja Comary. O médico da Seleção saiu sem responder perguntas.

Na quarta-feira (27), membros da comissão técnica estiveram em uma clínica em Teresópolis por volta do meio-dia para organizar o primeiro exame do jogador pela Seleção. Ele sentiu a lesão em 17 de maio, véspera da convocação, em jogo do Santos com o Coritiba, pelo Brasileirão.

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Neymar chegou à clínica por volta das 17h, acompanhado do médico da Seleção, Rodrigo Lasmar. O exame de imagem foi realizado, e o atacante deixou a clínica aproximadamente às 18h30.

A reportagem apurou que Neymar deixou a sala do exame mancando. Em seguida, ele caminhou de um lado para o outro na clínica, demonstrando ansiedade, enquanto aguardava o resultado da avaliação médica. O jogador permaneceu no local por cerca de uma hora e meia.

Na sequência, Neymar deixou a clínica cabisbaixo, em uma atitude que reforçou a preocupação em relação à gravidade do problema físico. Pessoas presentes no local perceberam o abatimento do jogador logo após a conversa com os médicos.