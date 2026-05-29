Sorteio da Libertadores: IA projeta duelo entre brasileiros nas oitavas

A fase de grupos da Copa Libertadores chegou ao fim na última quinta-feira (28). Após a primeira fase do torneio, seis times brasileiros ainda sonham com o título; são eles: Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro e Mirassol.

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As equipes conhecem o próximo desafio no torneio continental nesta sexta-feira (29), às 12h (de Brasília), no Uruguai, onde ocorrerá o sorteio das oitavas de final. Diante do cenário, o Lance! pediu para o ChatGPT apontar os confrontos.

A inteligência artificial previu clássicos brasileiros. De acordo com a previsão, o Flamengo irá enfrentar o Fluminense e o Corinthians o Palmeiras. Veja abaixo todas as partidas sugeridas pelo recurso tecnológico.

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Confrontos das oitavas da Copa Libertadores previstos pela IA

Flamengo × Fluminense

Corinthians × Palmeiras

LDU × Cruzeiro

Independiente del Valle × Estudiantes

Cerro Porteño × Rosario Central

Universidad Católica × Tolima

Coquimbo Unido × Platense

Rivadavia × Mirassol

Taça da Libertadores, objeto de desejo de seis clubes brasileiros em 2026 (Foto: Divulgação/Conmebol)

Como será o sorteio?

Os duelos das oitavas de final serão conhecidos nesta sexta-feira (29) às 12h, em sorteio realizado na sede da Conmebol, localizada na cidade de Luque, no Paraguai. Na principal competição do continente, as equipes classificadas se dividem em dois potes, de acordo com a posição final na fase de grupos. Os líderes vão para o pote 1, enquanto os segundos colocados estão no pote 2. O regulamento atual não possui travas e permite que equipes do mesmo país se enfrentem logo nas oitavas de final. Confira abaixo os potes.

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Pote 1

Flamengo

Coquimbo Unido-CHI

Independiente Rivadavia-ARG

Universidad Católica-CHI

Corinthians

Cerro Porteño-PAR

LDU-EQU

Independiente del Valle-EQU

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Pote 2