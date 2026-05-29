Sorteio da Libertadores: IA projeta duelo entre brasileiros nas oitavas
Seis times brasileiros ainda sonham com a conquista da América
- Matéria
- Mais Notícias
A fase de grupos da Copa Libertadores chegou ao fim na última quinta-feira (28). Após a primeira fase do torneio, seis times brasileiros ainda sonham com o título; são eles: Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro e Mirassol.
Veja os potes do sorteio das oitavas de final da Libertadores
Futebol Nacional
Matheus Pereira dá show, Cruzeiro atropela o Barcelona-EQU e garante classificação na Libertadores; dê suas notas
Cruzeiro
Abel comemora convocação de Flaco e defende tradição na Libertadores: ‘O Palmeiras é fortíssimo’
Palmeiras
➡️ Galvão é sincero ao falar sobre lesão de Neymar na Seleção: 'Está claro'
As equipes conhecem o próximo desafio no torneio continental nesta sexta-feira (29), às 12h (de Brasília), no Uruguai, onde ocorrerá o sorteio das oitavas de final. Diante do cenário, o Lance! pediu para o ChatGPT apontar os confrontos.
A inteligência artificial previu clássicos brasileiros. De acordo com a previsão, o Flamengo irá enfrentar o Fluminense e o Corinthians o Palmeiras. Veja abaixo todas as partidas sugeridas pelo recurso tecnológico.
➡️ Ex-esposa de Kaká revela a verdade sobre separação com craque campeão do mundo
Confrontos das oitavas da Copa Libertadores previstos pela IA
Flamengo × Fluminense
Corinthians × Palmeiras
LDU × Cruzeiro
Independiente del Valle × Estudiantes
Cerro Porteño × Rosario Central
Universidad Católica × Tolima
Coquimbo Unido × Platense
Rivadavia × Mirassol
Como será o sorteio?
Os duelos das oitavas de final serão conhecidos nesta sexta-feira (29) às 12h, em sorteio realizado na sede da Conmebol, localizada na cidade de Luque, no Paraguai. Na principal competição do continente, as equipes classificadas se dividem em dois potes, de acordo com a posição final na fase de grupos. Os líderes vão para o pote 1, enquanto os segundos colocados estão no pote 2. O regulamento atual não possui travas e permite que equipes do mesmo país se enfrentem logo nas oitavas de final. Confira abaixo os potes.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Pote 1
- Flamengo
- Coquimbo Unido-CHI
- Independiente Rivadavia-ARG
- Universidad Católica-CHI
- Corinthians
- Cerro Porteño-PAR
- LDU-EQU
- Independiente del Valle-EQU
⚽ Aposte nos próximos jogos do seu time do coração!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Pote 2
- Estudiantes-ARG
- Deportes Tolima-COL
- Fluminense
- Cruzeiro
- Platense-ARG
- Palmeiras
- Mirassol
- Rosario Central-ARG
- Matéria
- Mais Notícias