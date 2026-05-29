Copa do Nordeste garante a liderança ao SBT em Recife e Fortaleza
Emissora acumulou bons números nas capitais nordestinas
- Matéria
- Mais Notícias
A reta decisiva da Copa do Nordeste segue mobilizando os torcedores e garantindo excelente desempenho de audiência para o SBT. Na última quarta-feira, 27 de maio, a emissora conquistou a liderança em Recife e Fortaleza, além de assegurar a vice-liderança isolada em Salvador com a transmissão das semifinais da competição.
No Recife, a partida entre Sport e Fortaleza colocou o SBT na liderança do ranking das emissoras, com 31% de vantagem sobre a segunda colocada. Durante o confronto que confirmou a classificação do Leão do Pici para a grande final, a emissora marcou 13,7 pontos de audiência, 28% de share e 15,6 pontos de pico.
Em Fortaleza, com a mesma partida, o SBT alcançou o topo. A emissora registrou 12,9 pontos de média, 26% de share e 15,7 pontos de pico, totalizando 10% mais audiência que a emissora segunda colocada.
Já em Salvador, o triunfo do Vitória sobre o ABC-RN assegurou a vice-liderança isolada para o SBT. A transmissão alcançou 10,2 pontos de audiência, 21% de share e 11,9 pontos de pico, índice 95% superior ao da emissora terceira colocada.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias