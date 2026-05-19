Expulsão de Gerson em Boca Juniors x Cruzeiro divide opiniões: 'Piada'

Durante a partida entre Boca Juniors e Cruzeiro pela Libertadores, Gerson recebeu cartão vermelho após entrada forte em Leandro Paredes. Depois de empatar o placar e perder outra grande chance em seguida, o time de Artur Jorge teve que lidar com a expulsão do camisa 8, que dificultou os ímpetos da equipe.

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O lance envolvendo Gerson gerou bastante debate nas redes sociais, com opiniões divergentes entre os internautas. Alguns citaram o fato do árbitro ter analisado a imagem congelada no monitor. Os donos da casa chegaram a virar a partida logo depois, mas o lance foi anulado após análise do VAR.

Veja algumas opiniões sobre a expulsão de Gerson

Gerson foi expulso após entrada em Paredes na partida da Libertadores (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Como foi Boca Juniors x Cruzeiro?

Dentro de casa, o Boca partiu para cima e logo no primeiro minuto, Otávio teve que fazer defesa em chute de Merentiel. Cinco minutos depois, o goleiro venceu mais um duelo contra o camisa 16. Aos 12 minutos, o arqueiro fez milagre em finalização de Di Lollo. Mas, quando Paredes cobrou falta com veneno para Merentiel, o camisa 81 não conseguiu evitar o 1 a 0. A primeira grande chance do Cruzeiro veio em contra-ataque puxado por Matheus Pereira aos 30 minutos, mas Kaio Jorge não conseguiu finalizar bem e Brey abafou a jogada.

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Mesmo sem alterações, o Cruzeiro voltou com outra postura na segunda etapa. Aos oito minutos, após jogada trabalhada pela esquerda, Kaiki rolou para Fagner, que acertou um chute da entrada da área para empatar o jogo. Christian teve a bola da virada em ótima jogada de Matheus Pereira e Kaio Jorge, mas chutou rente à trave esquerda de Brey. Mas quando a Raposa engatava uma reação, Gerson foi expulso após dividida com Paredes. Com um jogador a menos, os mineiros passaram a depender dos milagres de Otávio novamente. Na reta final, os dois lados tiveram chances claras. Neyser perdeu, Merentiel balançou as redes e fez 2 a 1. Entretanto, o tento foi anulado por toque de mão de Delgado na assistência.

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