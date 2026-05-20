O São Paulo empatou com o Millonarios na reestreia de Dorival no comando técnico da equipe, que chegou para substituir Roger Machado. O resultado, no entanto, não agradou aos torcedores, que enxergaram problemas no desempenho do time, principalmente por ter quase levado a virada nos últimos minutos da partida.

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O gol do Soberano foi marcado por Luciano na primeira metade e, na segunda, Jorge Hurtado empatou. Após o apito final, alguns torcedores foram às redes sociais e direcionaram mensagens ao treinador Dorival.

Veja alguns comentários:

Comandado por Dorival, São Paulo empatou no Morumbis. (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

Como foi a reestreia de Dorival Jr pelo São Paulo?

Em uma noite fria, Dorival Júnior voltava para o mesmo palco onde foi campeão. Aplaudido pela torcida logo na escalação, o São Paulo chegou sem dar espaço para o Millonarios. Logo aos oito minutos, Luciano recebeu de Bobadilla na entrada da área e finalizou para o gol. O goleiro Novoa tentou fazer a defesa, mas deixou a bola passar. O camisa 10 abriu o placar e fez o estádio ressoar seu nome. O Millonarios cresceu em produção no final do primeiro tempo, mas teve suas melhores oportunidades travadas pela defesa tricolor.

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O segundo tempo começou disputado. O Millonario cresceu em intensidade, quando comparado ao primeiro tempo, mas o São Paulo conseguia dominar as ações. Porém, em uma bagunça da defesa tricolor, Dória protagonizou o lance que originou o gol de empate do Millonarios. O zagueiro errou uma saída de bola no meio de campo e entregou a posse nos pés do ataque colombiano. Na sequência, Jorge Hurtado avançou em velocidade e finalizou. A torcida colombiana presente em peso fez barulho no Morumbis. Dória cometeu mais uma falha, minutos depois. Alex Castro recebeu pela esquerda, invadiu a área em velocidade e foi derrubado por Dória. O árbitro marcou pênalti para o Millonarios, mas Contreras bateu muito mal.

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