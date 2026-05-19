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Vídeo: após convocação, Neymar faz discurso no Santos, diz que 'chorou por horas' e agradece apoio

Camisa 10 comemorou ao lado de companheiros e funcionários do clube nesta terça-feira (19)

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Rafaela Cardoso
Sâo Paulo (SP)
Dia 19/05/2026
20:33
Atualizado há 2 minutos
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Neymar faz discurso no CT do Santos
imagem cameraNeymar faz discurso no CT do Santos (Foto: Divulgação/Santos)
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Um dia após ser anunciado na lista de Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o atacante Neymar foi ao CT Rei Pelé tratar a panturrilha nesta terça-feira (19) e aproveitou a oportunidade para fazer um discurso para jogadores e funcionários do Santos. O camisa 10 também agradeceu o apoio da torcida alvinegra neste período decisivo.

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➡️ Entenda quais são os planos de Santos e Neymar até a disputa da Copa do Mundo

Antes de dar continuidade à parte de fisioterapia, Neymar recebeu cumprimentos de jogadores, funcionários e diretores do Santos. Além disso, também ganhou um pedaço de bolo de João Schmidt, aniversariante do dia.

— Eu me sinto em casa aqui, algo que é difícil explicar o sentimento com palavras. Quero agradecer a todo mundo aqui. Minha convocação não foi só para mim, mas para todos, pois todos fazem parte do processo, estiveram comigo a todo momento, dentro e fora de campo — disse Neymar, que admitiu que foi às lágrimas por horas após a notícia de que irá para a Copa.

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— Chorei por várias horas porque não foi fácil vir até aqui. Depois de ver meu nome anunciado, você sabe que valeu a pena passar por tudo isso, aguentar o esforço e as dificuldades que vocês me ajudaram de todas as formas. Então, muito obrigado — continuou o camisa 10.

Neymar será desfalque no jogo desta quarta-feira (20), contra o San Lorenzo, na Vila Belmiro, pela Sul-Americana. O camisa 10 tem uma programação especial até a disputa da Copa do Mundo.

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➡️ Neymar diz que não recebeu ligação de Ancelotti antes de convocação para a Copa

Neymar e Robinho Jr
Neymar e Robinho Jr. no CT do Santos (Foto: Divulgação/Santos)

Neymar manda recado aos torcedores do Santos

— Fala, Nação Santista. Primeiramente, obrigado pelo apoio. Obrigado por acreditarem sempre em mim. Minha convocação é a convocação de vocês. Então, estou aqui para agradecer todo o apoio que vocês deram durante toda a minha carreira. Estamos juntos nesse Brasil, que vai rumo ao hexa. E espero você amanhã, na Vila Belmiro, para apoiar nosso time. Estarei lá e precisamos desses três pontos — finalizou.

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