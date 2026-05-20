O volante Andrey Santos ficou de fora da lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O jovem jogador do Chelsea foi convocado pelo o italiano em quase todas as oportunidades, mas acabou perdendo a vaga entre os 26 representantes da Seleção Brasileira no Mundial.

continua após a publicidade

➡️Carlo Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026

E durante a partida entre Chelsea e Tottenham, o jogador foi o grande protagonista da noite, sendo o volante responsável pelo o gol da vitória no clássico, além de acertar todos os passes na partida, ganhar 6 duelos de 8 e realizar 5 desarmes. Com partida impecável, os torcedores do Chelsea questionaram o por que Andrey ficou de fora da convocação final brasileira.

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e projete o caminho do Brasil para o Hexa

Veja a repercussão:

Tradução: Santos jogando como se estivesse tentando pessoalmente mandar um fax pro Ancelotti com uma compilação de "VOCÊ DEVERIA TER ME ESCOLHIDO" antes da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Tradução: Andrey Santos fora do Mundial O meio-campista do Chelsea não foi incluído na convocatória do mundial por parte de Carletto Ancelotti. Me custa entender esta decisão, mais ainda quando no lugar dele vão jogadores como Fabinho.

Tradução: Xabi Alonso estava assistindo a este jogo com um olhar atento e Andrey Santos NÃO decepcionou. Andrey é REALMENTE bom em ser uma muralha e manter a bola em movimento, conectando-se com os jogadores ao seu redor. Isso e apagar potenciais incêndios pelo campo. É bom ver também um toque no distintivo após o gol dele. Acha que o Xabi vai mantê-lo? Acho que sim.

continua após a publicidade

Tradução: O que Andrey Santos precisa fazer para ser considerado titular?

Tradução: 2. Andrey Santos brilhante. O jogo completo foi muito bom e ele marcou seu gol. Composto com a bola e venceu a batalha no meio-campo contra Gallagher. Xabi ficará impressionado com ele ao assistir isso. Ele e Moi trabalham bem juntos. Santos teve 100% de precisão nos passes, ganhou 5 desarmes e 6 duelos.

Tradução: Por que o Brasil não convocou jogadores brasileiros do Chelsea?

Tradução: É realmente doloroso não ver esses dois irmãos na Copa do Mundo.

Andrey Santos se pronuncia sobre ausência na convocação da Seleção: 'Cabeça erguida'

Texto de: Pedro Werneck.

— Sempre me entreguei de corpo e alma em cada oportunidade que tive dentro do futebol. Claro que existia o sonho de representar meu país em uma Copa do Mundo, e infelizmente dessa vez não pôde se concretizar. Mas sigo em paz, com a cabeça erguida e o coração tranquilo, porque sei de toda a dedicação e caminhada até aqui! O futebol também é feito de momentos difíceis, aprendizados e superação. Agora, mesmo de fora, estarei na torcida por cada um que vai vestir essa camisa e lutar pelo nosso objetivo. Que Deus abençoe meus companheiros e que nossa Seleção traga o hexa pra casa! Vai, Brasil! — escreveu o meio-campista.

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e projete o caminho do Brasil para o Hexa

Andrey Santos se pronuncia sobre ausência na convocação nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Andrey Santos, de 22 anos, viu a concorrência no setor aumentar na reta final do ciclo. Danilo Santos, do Botafogo, recebeu a primeira chance na última Data Fifa e fez bonito. Lucas Paquetá, do Flamengo, retornou de lesão a tempo do Mundial. Assim, o jovem perdeu vaga que antes parecia encaminhada. No anúncio da lista, Ancelotti mandou um recado otimista ao meia e seu companheiro de Chelsea, João Pedro, a ausência mais surpreendente da convocação.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— Sinto muito que outros não estejam aqui, como Bento e Hugo Souza, por exemplo. Eu sinto muito, me dá um pouco de tristeza, mas eles terão chances. Outros jovens que não estão na lista, como Andrey Santos e João Pedro, terão a chance de estar no projeto da próxima Copa do Mundo — declarou.

🤑 Aposte na Seleção Brasileira na Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

























