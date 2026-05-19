O empate por 1 a 1 entre São Paulo e Millonarios, nesta terça-feira (19), pela Copa Sul-Americana, terminou com forte repercussão entre os torcedores tricolores nas redes sociais. O zagueiro Dória virou um dos principais alvos de críticas após falhar no lance que originou o gol colombiano no Morumbis.

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A partida marcou a reestreia de Dorival Júnior no comando do São Paulo, mas o resultado impediu o clube de encaminhar a classificação para a próxima fase da competição continental.

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O Tricolor saiu na frente ainda no primeiro tempo. Aos oito minutos, Luciano arriscou de longe após passe de Bobadilla, e o goleiro Novoa falhou feio ao tentar defender, vendo a bola morrer no fundo das redes.

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Apesar da vantagem construída cedo, o São Paulo voltou a apresentar problemas defensivos na etapa final. Já nos minutos decisivos, Dória errou na saída de bola e entregou a posse ao Millonarios em situação perigosa. Hurtado aproveitou o presente, finalizou de fora da área e contou com desvio em Alan Franco para deixar tudo igual.

Além do gol cedido, Dória cometeu um pênalti perto do fim da partida, no entanto, os visitantes não converteram.

Veja o lance:

Após o empate, torcedores do São Paulo protestaram nas redes sociais e direcionaram críticas ao defensor.

Veja a repercussão:

Como foi o jogo?

Em uma noite fria, Dorival Júnior voltava para o mesmo palco onde foi campeão. Aplaudido pela torcida logo na escalação, o São Paulo chegou sem dar espaço para o Millonarios. Logo aos oito minutos, Luciano recebeu de Bobadilla na entrada da área e finalizou para o gol. O goleiro Novoa tentou fazer a defesa, mas deixou a bola passar. O camisa 10 abriu o placar e fez o estádio ressoar seu nome. O Millonarios cresceu em produção no final do primeiro tempo, mas teve suas melhores oportunidades travadas pela defesa tricolor.

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Luciano marcou o gol do São Paulo na partida. (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

O segundo tempo começou disputado. O Millonario cresceu em intensidade, quando comparado ao primeiro tempo, mas o São Paulo conseguia dominar as ações. Porém, em uma bagunça da defesa tricolor, Dória protagonizou o lance que originou o gol de empate do Millonarios. O zagueiro errou uma saída de bola no meio de campo e entregou a posse nos pés do ataque colombiano. Na sequência, Jorge Hurtado avançou em velocidade e finalizou. A torcida colombiana presente em peso fez barulho no Morumbis. Dória cometeu mais uma falha, minutos depois. Alex Castro recebeu pela esquerda, invadiu a área em velocidade e foi derrubado por Dória. O árbitro marcou pênalti para o Millonarios, mas Contreras bateu muito mal.

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