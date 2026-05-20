Marcão, pai de Gerson, do Cruzeiro, faz forte desabafo: 'A vida cobra'

Pai e empresário de Gerson, do Cruzeiro, Marcão publicou um forte desabafo nas redes sociais na última terça-feira (19). O vídeo foi ao ar poucas horas após o jogador ficar fora da lista final de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

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Sem citar nomes diretamente, Marcão direcionou críticas a jornalistas e pessoas que o criticam.

— Eu queria fazer uma pergunta para os senhores, senhoras e crianças que colocam a camisa de um clube e se dizem jornalistas. Como vocês podem olhar para os seus netos, para os seus filhos? — iniciou.

Na sequência, o empresário afirmou que vem sendo alvo de acusações e julgamentos sem espaço para defesa.

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— Me colocaram no tribunal da maldade sem direito de defesa, porque ninguém me defende, mas tá tranquilo — declarou.

Marcão ainda rebateu críticas envolvendo a condução da carreira de Gerson e deixou um recado aos que o atacam nas redes sociais.

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— Vocês já pararam para pensar que os verdadeiros mercenários estão dentro dos escritórios deles, dentro dos aviões deles? Vocês tiraram o Marcão para Cristo, tá tranquilo, tudo bem. Agora uma coisa vou dizer para vocês: a vida cobra — disparou.

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Confira o vídeo:

As críticas ao empresário aumentaram nos últimos meses principalmente por conta da transferência de Gerson do Flamengo para o Zenit, concretizada no ano passado.

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Na época, o meia fazia parte dos planos de Ancelotti e chegou a integrar a primeira lista de convocados do treinador italiano na Seleção Brasileira. Entretanto, após a ida para o futebol russo, o jogador perdeu espaço gradativamente.

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Gerson, Marcão e Pedrinho, durante Cruzeiro x Pouso Alegre (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro )

O retorno ao Brasil no início desta temporada para defender o Cruzeiro era visto como uma tentativa de recuperar visibilidade e voltar ao radar da Seleção. Apesar disso, o nome do meia ficou apenas na pré-lista de 55 atletas enviada pela Confederação Brasileira de Futebol à Fifa.

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Com isso, Gerson só poderá disputar a Copa do Mundo em caso de corte por lesão entre os jogadores convocados por Ancelotti.

Como foi o jogo entre Boca Juniors x Cruzeiro?

Dentro de casa, o Boca partiu para cima e, logo no primeiro minuto, Otávio teve que fazer defesa em chute de Merentiel. Cinco minutos depois, o goleiro venceu mais um duelo contra o camisa 16. Aos 12 minutos, o arqueiro fez milagre em finalização de Di Lollo. Mas, quando Paredes cobrou falta com veneno para Merentiel, o camisa 81 não conseguiu evitar o 1 a 0. A primeira grande chance do Cruzeiro veio em contra-ataque puxado por Matheus Pereira aos 30 minutos, mas Kaio Jorge não conseguiu finalizar bem e Brey abafou a jogada.

Gerson é expulso durante o empate entre Boca Juniors e Cruzeiro pela Conmebol Libertadores. (Foto: Marcos BRINDICCI/AFP)

Gerson é expulso, e Cruzeiro fica no empate

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Mesmo sem alterações, o Cruzeiro voltou com outra postura na segunda etapa. Aos oito minutos, após jogada trabalhada pela esquerda, Kaiki rolou para Fagner, que acertou um chute da entrada da área para empatar o jogo. Christian teve a bola da virada em ótima jogada de Matheus Pereira e Kaio Jorge, mas chutou rente à trave esquerda de Brey. Mas, quando a Raposa engatava uma reação, Gerson foi expulso após dividida com Paredes. Com um jogador a menos, os mineiros passaram a depender dos milagres de Otávio novamente. Na reta final, os dois lados tiveram chances claras. Neyser perdeu, Merentiel balançou as redes e fez 2 a 1. Entretanto, o tento foi anulado por toque de mão de Delgado na assistência.

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