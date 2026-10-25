Bahia se manifesta após polêmica entre Neymar e Nestor e manda recado

O Bahia divulgou uma nota oficial neste sábado (24) para repudiar as agressões verbais relatadas pelo meio-campista Rodrigo Nestor durante a partida contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O episódio envolveu o jogador tricolor e o atacante Neymar, que discutiram ainda no primeiro tempo do confronto.

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Em publicação nas redes sociais, o clube baiano lamentou o ocorrido e destacou a importância do respeito e da responsabilidade dentro e fora de campo. O Esquadrão também cobrou uma postura responsável de figuras públicas, ressaltando a influência que atletas de grande visibilidade exercem sobre torcedores, especialmente crianças.

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Na nota, o Bahia relembrou sua trajetória no futebol e o envolvimento com causas sociais para reforçar os valores defendidos pela instituição. O clube afirmou que o respeito às pessoas e a responsabilidade fazem parte de sua identidade e devem ser preservados por todos os profissionais do esporte.

Confira a nota oficial:

''O Esporte Clube Bahia SAF lamenta e repudia as agressões verbais sofridas pelo nosso atleta Nestor durante a partida deste sábado, contra o Santos, na Vila Belmiro.

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Com uma história marcada por conquistas dentro de campo e por uma luta constante por causas sociais fora dele, o Bahia construiu uma identidade que orgulha sua torcida e se tornou referência no futebol. O respeito às pessoas e a responsabilidade fazem parte desses valores e seguirão firmes em nossos ideais.

Nossa torcida, reconhecida por sua paixão e história, merece respeito. Entre milhões de tricolores, há também muitas crianças que admiram e se inspiram em muitos atletas, ídolos… Por isso, esperamos que figuras de grande alcance público reconheçam a responsabilidade que acompanha suas palavras e seus exemplos.

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O Bahia seguirá defendendo o respeito, a responsabilidade e a dignidade de todos os profissionais do futebol.

Temos muito orgulho de nossa história!''

Entenda a discussão entre Neymar e Rodrigo Nestor

O desentendimento entre os jogadores começou ainda no primeiro tempo da partida. Após cometer uma falta em Neymar, Nestor viu o atacante santista arremessar a bola com as mãos contra seu peito. Na sequência, o camisa 10 mandou o meio-campista se levantar, aumentando a tensão entre os dois.

Na saída para o intervalo, Nestor comentou o episódio e afirmou que se sentiu desrespeitado, inclusive em relação à camisa do Bahia.

— Ele sabe o que falou para mim. Foi uma coisa muito desrespeitosa em relação a mim e à camisa do Bahia — declarou o jogador.

Neymar, por sua vez, contestou a postura do adversário e afirmou que os dois estavam brincando antes de Nestor sinalizar ao árbitro. O atacante reconheceu que errou ao cobrir a boca durante a conversa, mas demonstrou indignação com a atitude do meio-campista tricolor.

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— É a maior safadeza do futebol. Mas eu vou pegar o Nestor — afirmou Neymar.