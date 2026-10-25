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Atitude de Neymar gera revolta em Nestor: 'Falhou como pessoa'

Jogador do Bahia diz ter sido desrespeitado por Neymar

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 09:10
Supervisionado porPedro Werneck,
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Neymar durante expulsão em Santos e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro
Neymar durante expulsão em Santos e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Mauricio De Souza / AGIF / Folhapress)

A confusão entre Neymar e Nestor foi o grande assunto do primeiro tempo de Santos x Bahia, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão. Na saída para o intervalo, o jogador do Bahia, Rodrigo Nestor, criticou o comportamento do craque santista e disse ter sido desrespeitado. Além da polêmica, Neymar recebeu o cartão-amarelo e está suspenso para o próximo jogo.

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Neymar, camisa 10 do Santos, disputa a bola contra o Bahia em jogo do Brasileirão
Neymar e Nestor se estranham durante o primeiro tempo de Santos x Bahia, na Vila Belmiro (Foto: Fabio Giannelli / AGIF / Folhapress)

Como começou a confusão

O desentendimento nasceu de uma falta de Nestor em Neymar. Depois do lance, o camisa 10 do Santos jogou a bola em direção ao rival, que foi ao chão. Neymar então foi até ele e disse algo em seu ouvido, e Nestor se levantou irritado. Jogadores dos dois times entraram no meio para separar os dois e acalmar os ânimos.

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Nestor rebate e fala em desrespeito

Ainda a caminho do vestiário, Rodrigo Nestor deu sua versão. Para ele, a falta foi normal, e a confusão começou quando ele estendeu a mão ao adversário e recebeu a bola de volta. O jogador afirmou ter sido muito bem-educado pelos pais e lembrou que nasceu em Itaquera e superou muitas dificuldades até chegar ao Bahia, clube que veste com orgulho.

— Ele sabe o que falou para mim. Foi muito desrespeitoso comigo e com a camisa do Bahia — afirmou Nestor.

Dois jogadores disputam bola em jogo de futebol; um com uniforme do Bahia azul e vermelho, o outro branco.
Jogador do Bahia, Rodrigo Nestor foi protagonista da confusão com Neymar no primeiro tempo (Foto: Fabio Giannelli / AGIF / Folhapress)

O jogador ainda fez questão de reconhecer o tamanho de Neymar dentro de campo, mas não poupou críticas ao comportamento do craque.

— Como jogador, ele é ídolo de todo mundo. Mas hoje falhou muito como pessoa, pela forma como falou comigo — completou.

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