Interação de Endrick com Luis Enrique chama atenção: 'Entrou na mente'
Treinador do PSG ignorou brasileiro em jogo do Campeonato Francês
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O Lyon venceu o Paris Saint Germain por 2 a 1, no último domingo (19), dentro do Parque dos Príncipes, pela 30ª rodada da Ligue 1. Na ocasião, o brasileiro Endrick foi destaque da equipe do técnico Paulo Fonseca ao marcar um gol e dar uma assistência.
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Durante a partida, o camisa 9 protagonizou momentos de provocação e disputa com os adversários. Ao comemorar o próprio gol, Endrick dançou, o que incomodou alguns jogadores e membros da comissão técnica do PSG. O técnico Luis Enrique foi um que demonstrou insatisfação com o brasileiro.
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Após o fim da partida, uma interação de Endrick com o comandante do Paris Saint Germain viralizou nas redes sociais. Em imagens, que viralizaram na internet, o brasileiro aparece tentando falar com o espanhol, que o ignorou a beira do campo.
Veja a reação dos torcedores abaixo:
Tradução: "Por que você acha que Enrique ignora Endrick?".
Tradução: "Luis Enrique ficou muito ardido com Endrick, não o cumprimentou no final do jogo".
Tradução: "Luis Henrique ignorou Endrick após o apito final".
Como foi PSG x Lyon?
No primeiro gol, o atacante mostrou explosão e oportunismo ao ganhar na velocidade do zagueiro adversário e finalizar com precisão. A bola ainda tocou caprichosamente na trave antes de morrer no fundo da rede, sem chances para o goleiro.
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Já no segundo gol, em um contra-ataque veloz, Afonso Moreira recebeu passe de Endrick, disparou em velocidade, deixou Achraf Hakimi para trás na corrida e finalizou com categoria na saída de Matvei Safonov, ampliando a vantagem do Lyon com muita frieza.
O PSG chegou a diminuir com Kvaratskhelia, mas não impediu o triunfo da equipe visitante.
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