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Lance de Rossi com ex-Flamengo em campo pelo Santos viraliza: 'Acabou'

Clássico brasileiro acabou empatado na Vila-Belmiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 22:22
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Rossi em ação durante Santos x Flamengo
Rossi em ação durante Santos x Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Uma cena inusitada chamou atenção durante o empate entre Santos e Flamengo por 2 a 2. Quando o rubro-negro vencia a partida por dois gols de vantagem, Willian Arão, que foi volante do Flamengo por muitos anos, deu um "encontrão" em Rossi, causando a queda do goleiro por cima das placas de publicidade. O momento viralizou nas redes sociais. Confira:

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Resumo do jogo: Santos 2 x 2 Flamengo

O confronto começou bem equilibrado e assim foi até mais da metade do primeiro tempo. Do lado do Peixe, Gabigol teve duas boas chances, mas mandou para fora. Do lado dos visitantes, apesar das várias tentativas, a principal chance saiu dos pés de Pedro, que parou em Diógenes. No entanto, quando a partida parecia ir para o intervalo sem gols, com direito a algumas falhas defensivas dos dois lados, o Flamengo foi às redes duas vezes em seis minutos. O primeiro gol foi marcado por Danilo, aos 43, enquanto Paquetá, de cabeça, ampliou aos 49.

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Atrás do marcador, Cuca mexeu na equipe para o segundo tempo e sacou Barreal e Coutinho, que ainda está fora de ritmo, para colocar Rony e Neymar, que retornou após se recuperar de lesão muscular na coxa. Desta vez, quem tinha o domínio era o Peixe. Aos 26, o Santos quase diminuiu, quando Bontempo acertou o travessão e Gabigol cabeceou no rebote para defesa de Rossi.

Aos 27, confusão na área. Após pressão na saída de bola, Jorginho caiu e colocou a mão na bola, duas vezes. A primeira no limite da área e, na sequência, já em cima da linha. No lance, Daronco havia marcado falta para o time da Vila Belmiro, mas, após checagem no VAR, o pênalti foi confirmado e Jorginho expulso. Aos 36, Neymar diminuiu e, seis minutos depois, em nova cobrança, o camisa 10 fez o segundo para deixar tudo igual na Vila Belmiro.

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