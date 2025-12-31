Jornalista faz pedido a Tite, no Cruzeiro, mas destaca: 'Muito difícil'

O jornalista Paulo César Vasconcellos realizou um pedido ao treinador Tite, que recentemente foi anunciado como o novo comandante da equipe do Cruzeiro. Ele chega ao cargo após uma passagem de destaque do português Leonardo Jardim, que deixou a função com o fim da temporada de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Estevão vira assunto em rodada da Premier League: 'Não sabia'

Durante o programa "Seleção Sportv", da última terça-feira (30), o comunicador pediu para Tite tentar se inovar no clube celeste. Apesar do desejo, PC Vasconcellos destacou as possíveis dificuldades que o técnico pode enfrentar no processo.

— O que eu vou falar pode soar um pouco contraditório, mas eu gostaria de ver o Tite no Cruzeiro saindo um pouco do campo de ideias que o levou às conquistas no futebol. Sei que é muito difícil se reinventar depois de muitos anos, especialmente se você obteve muito sucesso. Mas o Cruzeiro do Leonardo Jardim chamava atenção pela ofensividade, o tempo inteiro sendo objetivo… E o Tite não tem essa característica — iniciou, PC Vasconcellos, antes de completar.

continua após a publicidade

— O Tite não conseguiu ter uma grande conexão no Flamengo. E não sei se o Tite que vai para o Cruzeiro é alguém que ficou um tempo afastado do futebol e repensando alguns conceitos. Acho muito difícil, porque é um treinador que teve duas Copas do Mundo consecutivas no comando da Seleção Brasileira, o último brasileiro campeão mundial foi o Corinthians treinado por ele… É um currículo de vitórias o tempo inteiro. Por isso, não sei se ele vai falar: 'está na hora de eu repensar alguns conceitos — concluiu.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Tite no Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou a contratação do técnico Tite nesta no último dia 16 de dezembro. A chegada do treinador aconteceu um dia depois da saída de Leonardo Jardim, que se despediu depois da eliminação do clube mineiro para o Corinthians na Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Aos 64 anos, o gaúcho está parado há mais de um ano. Seu último trabalho foi no Flamengo, onde conquistou o Campeonato Carioca, mas acabou demitido após a eliminação na Libertadores diante do Peñarol e uma atuação ruim contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Neste ano, Tite quase assumiu o comando do Corinthians em abril, mas acabou desistindo em cima da hora por questões de saúde psicológica. Na véspera de sua viagem para São Paulo, ele passou mal com uma crise de ansiedade.

Após conversar com sua família, o treinador optou por fazer uma pausa na carreira e recusar a proposta do Timão. Em novembro, ele anunciou que estava pronto para assumir um novo trabalho.

– Voltei! Cuidei de mim, fiquei com minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico. Muito obrigado aos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos. Com carinho, um grato abraço a todos – disse Tite em comunicado.