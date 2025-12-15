Após o anúncio oficial de sua saída do Cruzeiro, o técnico Leonardo Jardim concedeu entrevista coletiva na Toca da Raposa II na tarde desta segunda-feira (15). O técnico destacou que sua decisão de sair do clube se deu por questões familiares e pessoais.

– Esses momentos não são fáceis, mas temos que ser racionais. Quando vim para o Cruzeiro, passei 45 dias com viagens, minha esposa no hospital. Quando ela saiu, vim para o Cruzeiro. Estou dentro do projeto para dar meu melhor, não pelo salário. Foi nesse convite do Pedrinho que dediquei 100%. Ainda bem, nosso contrato era até 2025, final. Havia possibilidade de sair, acionei uma cláusula e não renovar para 2026. Por motivos que são muito pessoais – disse o técnico.

– O desgaste que tive este ano, no lado pessoal e profissional. Alguns profissionais me alertaram, para me preservar. Não é a primeira vez que faço isso, parei depois do Monaco também. O trabalho de treinador não pode ser feito de qualquer forma, tem que ser a 200%. Não consigo dar esses 100% agora, no próximo ano. Vou tirar meu time de campo. Mas com certeza que tenho uma gratidão grande por trabalhar no Cruzeiro. Os torcedores fantásticos, o apoio do Pedrinho – complementou Leonardo Jardim.

– Sou uma pessoa muito direta. Durante toda a temporada, todos sabiam o que transmiti em cada coletiva, o que poderia acontecer. Não foi do dia para a noite. O presidente estava consciente disso. Se fosse para ficar três anos, não saberia se conseguiria dar resposta. Meu compromisso já estava em ter essa experiência, mas não sabia por quanto tempo. Preciso desta parada, é a terceira na minha carreira – disse o técnico.

Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Trajetória de Leonardo Jardim pelo Cruzeiro

Contratado em fevereiro deste ano, Leonardo Jardim tinha contrato com o Cruzeiro até o fim de 2026. Entretanto, a diretoria celeste não dificultou sua saída, uma vez que Pedro Lourenço criou vínculos com o profissional.

No comando do Cruzeiro, o técnico colocou o Cabuloso no 'pódio' do Campeonato Brasileiro e recolocou a equipe na Libertadores. Ao todo, ele somou em 2025 55 partidas disputadas, com 25 vitórias, 18 empates e 12 derrotas.