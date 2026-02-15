menu hamburguer
Ouro de Lucas Pinheiro leva CazéTV a recorde de engajamento nos Jogos de Inverno

Canal de Casimiro Miguel exibe o torneio na Itália

15/02/2026
CazeTV
imagem cameraCazéTV exibe os Jogos Olímpicos de Inverno (Foto: Reprodução)
A CazéTV viveu um de seus maiores picos de audiência nas redes sociais durante a conquista histórica do ouro de Lucas Pinheiro Braathen nos Jogos Olímpicos de Inverno, no último sábado (15).

Em apenas 24 horas, foram 132 milhões de visualizações, com média de 1,1 milhão por post no Instagram. O engajamento chegou a 8,4 milhões de interações, média de 72 mil por publicação, a partir de 116 conteúdos.

Antes da medalha, a operação olímpica nas redes da CazéTV acumulava 576 milhões de visualizações, média de 847 mil por post, além de 24 milhões de interações - cerca de 35 mil por publicação - em 680 conteúdos, numa frequêcia de 61 posts por dia.

Com transmissão e cobertura completa da CazéTV, o atleta retorna às pistas nesta segunda-feira (16), a partir das 6h, para brigar por mais um pódio no slalom, modalidade em que ocupa a liderança do ranking da Copa do Mundo.

Lucas Pinheiro com a medalha de ouro no pódio do slalom gigante masculino (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

