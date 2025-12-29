Cruzeiro anuncia Bruno Spindel como novo executivo de futebol

O Cruzeiro anunciou na tarde desta segunda-feira (29) a contratação do ex-Flamengo Bruno Spindel. O profissional chega para assumir o cargo de executivo de futebol, posição vaga desde a saída de Paulo Pelaipe.

O novo dirigente celeste desembarcou na manhã desta segunda em Belo Horizonte e participou de uma reunião com Pedro Lourenço, presidente da SAF.

Antes de acertar com o Cruzeiro no último sábado, Bruno Spindel chegou a estar bem encaminhado com o Corinthians. Entretanto, o Timão preferiu seguir com as tratativas com Marcelo Paz.

Sendo assim, o ex-Flamengo trabalhará nos bastidores na Toca da Raposa II ao lado de Joaquim Pinto, diretor esportivo, Rodrigo Ramos, gerente executivo de futebol, e o vice-presidente de futebol Pedro Junio.

Bruno Spindel, futuro executivo de futebol do Cruzeiro (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Quais serão as atribuições de Bruno Spindel no Cruzeiro?

Bruno Spindel, no cargo de executivo de futebol, será o responsável por participar de negociações eventualmente, ao lado de Joaquim Pinto e principalmente de Pedro Junio. Além disso, também acompanhará a delegação celeste nas viagens e estará em constante comunicação com a comissão técnica e os atletas.

Enquanto isso, Joaquim Pinto segue na avaliação de oportunidades de mercado, principalmente na captação de jovens para o Cruzeiro, e também participando nas negociações. Já Rodrigo Ramos fará funções mais administrativas.

Boa relação com Tite e Gerson

Recentemente, Bruno Spindel já rasgou elogios ao meio-campista Gerson, que está no Zenit e tem negociações com a Raposa. Em outubro deste ano, o dirigente comentou sobre sua relação com o jogador que se destacou no Flamengo. Além disso, também comentou sobre o trabalho com Tite.

– Eu tenho a melhor relação possível com eles (Gerson e pai). Eu sou fã do Gerson como pessoa, como ser humano, como atleta, como capitão. As duas vezes em que eles vieram para o Flamengo, da Roma e do Olympique de Marseille, eles fizeram todo esforço do mundo. O Marcão abriu mão da comissão, o Flamengo estava saindo da pandemia, e o Gerson veio ganhar mais ou menos a metade do que ele ganhava no Olympique de Marseille. Ele se tornou jogador de Seleção Brasileira e capitão do Flamengo – disse em entrevista ao Charla Podcast em 14 de outubro.

– O Tite é um cara super duro quanto a exigências de comportamento, tanto de trabalho quanto de estar à disposição para jogar, de comprometimento tático, e o capitão que ele escolheu foi o Gerson. O capitão que o Filipe [Luís] escolheu foi o Gerson também – relembrou.