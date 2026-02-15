Vini Jr cita Jorginho em estilo de batida de pênalti no Real Madrid

Vini Jr foi um dos destaques na vitória do Real Madrid por 4 a 1 sobre a Real Sociedad no sábado (14), em partida válida pela 24ª rodada de La Liga. Na goleada, o brasileiro marcou dois de pênalti. Após o jogo, em suas redes sociais, Vini marcou o atacante Jorginho, do Flamengo, fazendo menção à classe do jogador rubro-negro nas cobranças de pênalti.

Vini cobra pênaltis pelo Real Madrid "a lá" Jorginho (Foto: Reprodução)

Em ambas as cobranças, Vini mudou o jeito de bater. Para deslocar o goleiro, o cria do Flamengo deu o famoso 'pulinho' e esperou o arqueiro tomar a decisão para bater no outro canto. As cobranças de pênalti de Vinicius Júnior no Real Madrid lembraram o estilo de batida de Jorginho, cobrador oficial do Flamengo. Por isso, durante o jogo, o nome do volante ficou em alta nas redes sociais.

Vini Jr dobra média de gols após chegada de Arbeloa ao Real Madrid

Vinicius Jr. registrou aumento significativo em sua produtividade ofensiva desde que Álvaro Arbeloa assumiu o comando técnico do Real Madrid.

Sob direção de Xabi Alonso, Vinicius participou de 27 jogos, sendo titular em 23 deles, marcando 5 gols e contribuindo com 7 assistências. Isso representava média de 0,44 participações em gols por partida. Com Arbeloa, em apenas 7 jogos disputados, o atacante já anotou 4 gols e forneceu 2 assistências, elevando sua média para 0,85 participações por jogo.

Vini Jr cobra pênalti na vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Próximos jogos

O Real Madrid enfrenta sequência decisiva nas próximas semanas. A equipe jogará contra o Benfica fora de casa em 17 de fevereiro, às 17h (horário de Brasília), pela UEFA Champions League. Na sequência, o time visita o Osasuna em 21 de fevereiro, às 14h30, em confronto por La Liga.

O calendário inclui ainda novo duelo contra o Benfica, desta vez em casa, no dia 25 de fevereiro, às 17h, pela Champions League.

